Marktgeschehen

Bundesnetzagentur übernimmt Aufsicht über EU Data Act

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Die Bundesnetzagentur übernimmt mit dem DADG die zentrale Zuständigkeit für die Umsetzung des EU Data Act in Deutschland.

Sie ist nationale Aufsichts- und Koordinierungsstelle für den Data Act, unterstützt Marktakteure und überwacht die Umsetzung der EU-Vorgaben. Demnach sollen insbesondere Mittelstand und Start-ups vom besseren Datenzugang profitieren, bei gleichzeitigem Schutz sensibler Daten.

Aufgaben im Data-Act-Umfeld

Die Bundesnetzagentur koordiniert die Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Stellen, begleitet Standards und überwacht Cloud-Wechsel.

  • Aufsicht der Data-Act-Anwendung
  • Kooperation mit EU-Behörden
  • Förderung von Datenkompetenz

Sie übernimmt zudem die Zulassung von Streitbeilegungsstellen und bringt sich in technische Normungsprozesse zur besseren Dateninteroperabilität ein. Ergänzend soll sie technologische Entwicklungen in der Datenwirtschaft beobachten.

Die Bundesnetzagentur erweitert ihr Informationsangebot und plant nach eigenen Angaben regelmäßige Online-Formate zur Umsetzung des Data Act, um Marktteilnehmer praxisnah zu informieren.

Info

Der Data Act ist eine zentrale Säule der Europäischen Datenstrategie und schafft einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für den Zugang zu Daten und deren Nutzung. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen erhalten mehr Kontrolle über die Daten der von ihnen genutzten Geräte wie vernetzte Fahrzeuge, smarte Haushaltsgeräte und Industriemaschinen.

Der Data Act umfasst alle Branchen und Sektoren – von der Automobilindustrie über den Maschinenbau und die Landwirtschaft bis hin zum Gesundheitssektor – und legt die Grundlage für eine faire, innovative und wettbewerbsfähige europäische Datenwirtschaft. Zudem enthält der Data Act Regelungen zur Datenbereitstellung an staatliche Stellen in Fällen außergewöhnlicher Notwendigkeit (z.B. öffentlicher Notstände) sowie Vorgaben, die den Wechsel zwischen Cloud-Anbietern erleichtern.

Mit den neuen Regeln soll ein wettbewerbsfähiger europäischer Datenmarkt entstehen, der Anreize für Innovationen und für neue datenbasierte Geschäftsmodelle schafft. Der Data Act gilt seit dem 12. September 2025 in allen Mitgliedstaaten der EU.

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