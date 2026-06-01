ENGWE bringt Y700ABE E-Scooter für 599 Euro nach Deutschland

Das Unternehmen ENGWE führt mit dem Y700ABE einen ABE-zertifizierten E-Scooter für den deutschen Stadtverkehr ein.

Der Hersteller ENGWE hat den Y700ABE offiziell für den Markt in Deutschland vorgestellt. Das Modell ist laut Unternehmensangaben auf den täglichen Pendelverkehr ausgelegt und erfüllt die Anforderungen der ABE-Zulassung für den Straßenverkehr.

Der Einstiegspreis liegt bei 599 Euro und damit unter dem regulären Preis von 699 Euro. Zusätzlich werden zeitlich begrenzte Vorteile wie Einführungsaktionen und Erstattungen für eine erste Versicherungsoption für ausgewählte Käufer angeboten.

Technische Daten und Ausstattung für den urbanen Einsatz

Der E-Scooter basiert auf einem 48V Akkusystem und soll unter realen Bedingungen eine Reichweite von bis zu 85 Kilometern erreichen. Für mehr Fahrkomfort setzt ENGWE auf ein Dual-Federungssystem, das Unebenheiten im Stadtverkehr abmildern soll. Ergänzt wird dies durch eine stabile Rahmenkonstruktion sowie ein 140-mm-Scheibenbremssystem, das laut Hersteller für kontrolliertes Bremsverhalten sorgen soll.

Weitere Funktionen umfassen eine Kombination aus NFC und Bluetooth, über die sich der Scooter per Smartphone oder Karte entsperren lässt. Der verbaute 500 W Motor ermöglicht laut Hersteller Steigungen von bis zu 20 Grad und ist auf die Einhaltung der deutschen Vorschriften ausgelegt. Damit soll das Fahrzeug sowohl für flache als auch hügelige Stadtgebiete geeignet sein.

Zum ENGWE Y700ABE →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.