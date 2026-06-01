DKB startet mit einer Bonusaktion in den Sommer

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet zum 1. Juni 2026 zwei befristete Aktionen für Neu- und Rückkehrkunden.

Die Direktbank bietet im Juni 2026 eine Prämienaktion für ihr Girokonto an. Wer zwischen dem 1. und 30. Juni 2026 ein Girokonto eröffnet, kann eine Prämie von 100 Euro erhalten. Voraussetzung ist neben der Zustimmung zu werblicher E-Mail-Kommunikation ein monatlicher Geldeingang von mindestens 1.000 Euro in drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten nach der Kontoeröffnung.

Das Angebot richtet sich nach Angaben der DKB an Neukunden sowie an Personen, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate kein Girokonto bei der Bank geführt haben. Die Bedingungen gelten sowohl für Einzelkonten als auch für Studentenkonten. Bei Gemeinschaftskonten müssen beide Antragsteller die Voraussetzungen erfüllen.

DKB startet Bonusaktion für Girokonto und Kinderkonto

Zusätzlich hat die Bank eine weitere Aktion für Familien angekündigt. Für die Eröffnung eines Kinderkontos in Verbindung mit einem Tagesgeldkonto wird ein Bonus von 25 Euro angeboten. Der Antrag muss dafür bis zum 15. Juni 2026 gestellt werden.

Voraussetzungen für die Aktionen:

Girokonto zwischen dem 1. und 30. Juni 2026 eröffnen

Für die Girokonto-Prämie drei Monate lang mindestens 1.000 Euro Geldeingang nachweisen

Kinderkonto mit Tagesgeldkonto bis zum 15. Juni 2026 beantragen

Legitimation des Kindes per Geburtsurkunde oder Ausweisdokument

Nach Angaben der DKB wird der Bonus für das Kinderkonto im ersten Monat der Vertragslaufzeit auf das neu eröffnete Konto ausgezahlt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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