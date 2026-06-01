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Respekt vor GTA 6: Microsoft verschiebt wichtiges Xbox-Spiel

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Fable Xbox Studios

Es gibt einige Spiele, die in den letzten Jahren viel zu früh angekündigt wurden, und Microsoft hat einige davon im Portfolio. Wie auch das neue Fable, was einst 2025 geplant war, dann aber auf Ende 2026 verschoben wurde. Das zweifelten viele an und so ist es auch, es kommt ein bisschen später, nämlich im Februar 2027.

Das wird niemanden überraschen, immerhin gab es Zweifel, da es Microsoft nicht häufiger zeigte und eben GTA 6 im Herbst kommt, was auch ein Grund ist, warum man Fable verschiebt. Nur blöd, dass man erst vor wenigen Wochen betonte, dass Fable noch für den Herbst 2026 vorgesehen ist, das war also vermutlich gelogen.

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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