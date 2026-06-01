Mehr Daten fürs gleiche Geld: fraenk dreht am Tarif – auch für Bestandskunden

Die Mobilfunkmarke fraenk erhöht ab dem heutigen 1. Juni 2026 dauerhaft das Datenvolumen ihrer Mobilfunktarife ohne Preisänderung.

Fraenk erhöht zum 1. Juni 2026 das Datenvolumen seiner Tarife dauerhaft. Der Einstiegstarif umfasst ab sofort 25 GB statt 20 GB für 10 Euro monatlich. Die Option mit zusätzlichem Datenpaket steigt von 45 GB auf 50 GB für 15 Euro im Monat.

Die Preis- und Tarifstruktur bleibt unverändert und gilt für Bestandskunden sowie Neukunden. Laut fraenk erfolgt die Anpassung als Reaktion auf den gestiegenen Bedarf an mobiler Datennutzung.

Die Umstellung erfolgt automatisch, sodass Bestandskunden keine Aktivierung vornehmen müssen. In der frank-App sollten bestehende Kunden das erhöhte Datenvolumen bereits sehen können.

Zusätzlich verweist das Unternehmen auf das Empfehlungsprogramm fraenk for friends, über das sich das Datenvolumen pro geworbenem Kontakt um dauerhaft 5 GB erhöhen lässt (z. B. mit dem Code TARIFFUXX5).

Mehr Datenvolumen für Reisen und mobile Nutzung in Europa

Fraenk positioniert die Tarife weiterhin als einfache App basierte Mobilfunklösung im Telekom-Netz. Das Unternehmen hebt die Nutzbarkeit im EU Ausland hervor, wobei auch die Schweiz im Roaming enthalten ist.

Zentrale Tarifmerkmale

25 GB Einstiegstarif für 10 Euro monatlich

50 GB mit Datenoption für 15 Euro monatlich

Automatische Aufwertung für alle Kunden

EU Roaming inklusive Schweiz

Monatlich kündbarer App Tarif

Aus meiner Sicht ist die Anpassung eine nachvollziehbare Reaktion auf den wachsenden Datenverbrauch im Mobilfunk. Zudem hat kürzlich erst die direkte Konkurrenz das Datenvolumen deutlich angehoben, hier musste fraenk reagieren.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

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