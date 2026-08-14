3,99 Euro dauerhaft: Was der LEBARA 5G-Tarif-Deal bietet

LEBARA bietet den Tarif HELLO! 5 kurze Zeit mit 5 GB Datenvolumen dauerhaft für 3,99 Euro pro Monat an.

Der Flash-Sale läuft endet am 19. August 2026. Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr verlangt LEBARA einmalig 5 Euro Anschlusspreis. Der Tarif nutzt das Telefónica-o2-Netz und unterstützt 5G.

LEBARA HELLO! 5 mit 24 Monaten Laufzeit

Die maximale Geschwindigkeit liegt laut Anbieter bei 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind über eine Flat abgedeckt. VoLTE, WiFi-Calling und eine eSIM gehören ebenfalls zum Angebot.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

5 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

3,99 Euro monatlich dauerhaft

5 Euro einmaliger Anschlusspreis

Telefon- und SMS-Flat sowie 50 Freiminuten in 50 Länder

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Nach den 24 Monaten gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Der günstige Monatspreis ist damit an eine vergleichsweise lange Bindung gekoppelt.

Ich finde 3,99 Euro für 5 GB inklusive 5G durchaus attraktiv. Wer mit dem überschaubaren Datenvolumen auskommt, erhält einen günstigen Tarif. Die fehlende Flex-Variante dürfte für einige Interessenten aber ein Nachteil sein.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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