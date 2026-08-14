Schnäppchen

3,99 Euro dauerhaft: Was der LEBARA 5G-Tarif-Deal bietet

René Hesse
Von
1 Kommentar
Lebara (KI)

LEBARA bietet den Tarif HELLO! 5 kurze Zeit mit 5 GB Datenvolumen dauerhaft für 3,99 Euro pro Monat an.

Der Flash-Sale läuft endet am 19. August 2026. Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr verlangt LEBARA einmalig 5 Euro Anschlusspreis. Der Tarif nutzt das Telefónica-o2-Netz und unterstützt 5G.

LEBARA HELLO! 5 mit 24 Monaten Laufzeit

Die maximale Geschwindigkeit liegt laut Anbieter bei 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind über eine Flat abgedeckt. VoLTE, WiFi-Calling und eine eSIM gehören ebenfalls zum Angebot.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

  • 5 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s
  • 3,99 Euro monatlich dauerhaft
  • 5 Euro einmaliger Anschlusspreis
  • Telefon- und SMS-Flat sowie 50 Freiminuten in 50 Länder
  • 24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Nach den 24 Monaten gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Der günstige Monatspreis ist damit an eine vergleichsweise lange Bindung gekoppelt.

Ich finde 3,99 Euro für 5 GB inklusive 5G durchaus attraktiv. Wer mit dem überschaubaren Datenvolumen auskommt, erhält einen günstigen Tarif. Die fehlende Flex-Variante dürfte für einige Interessenten aber ein Nachteil sein.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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  1. Mårtiň 💎
    sagt am

    Na endlich, generell fehlen solche kleinen Tarife bei vielen Anbietern. Würde mir das auch in anderen Netzen wünschen.

    Antworten

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