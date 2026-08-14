Acht Promis, zehn Tage, ein indigenes Volk: Joyns neues Experiment
Joyn startet am 8. September 2026 die Abenteuer-Doku „Surviving Amazonas“ mit Joey Kelly und sieben weiteren Prominenten.
Die acht Teilnehmer leben zehn Tage beim indigenen Volk der Shanenawa im brasilianischen Amazonas. Sie schlafen in Hängematten, verzichten auf gewohnten Komfort und stellen sich spirituellen, emotionalen und körperlichen Herausforderungen. Die Shanenawa begleiten und beurteilen die Teilnehmer während ihres Aufenthalts.
Joey Kelly beschreibt das Projekt als besonders belastend und erklärt, er sei zeitweise „am absoluten Limit“ gewesen. Auch Parshad Esmaeili berichtet von intensiven Erfahrungen bei traditionellen Ritualen. Laut Joyn können Teilnehmer, die sich aus Sicht der Shanenawa bewähren, einen indigenen Namen erhalten.
Diese Prominenten sind bei „Surviving Amazonas“ dabei
Die acht Teilnehmer der neuen Joyn-Produktion:
- Joey Kelly und Parshad Esmaeili
- Lilly Becker und Lézan
- Gina Rühl und Willi Banner
- Antonia Hemmer und How2Shirli
Zum Alltag gehören hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sowie der Verzicht auf fließendes Wasser, elektrisches Licht, Kühlschrank und normale Betten. Die Teilnehmer sollen dabei nach den Regeln und Prinzipien der Shanenawa leben und im Alltag des Volkes mitarbeiten.
Produziert wird „Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa“ von filmpool. Die Sendung startet am Dienstag, 8. September 2026, bei Joyn und wird zusätzlich um 22:35 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.
Ich finde diesen Ansatz interessanter als eine klassische Dschungel-Realityshow, da hier das Zusammenleben mit den Shanenawa und deren Regeln offenbar stärker im Mittelpunkt stehen. Entscheidend wird sein, wie respektvoll die Produktion mit ihrer Kultur umgeht. Nachdem bei „7 versus Wild“ die Luft etwas raus war, könnte das eine Alternative für Freunde derartiger Formate werden.
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Und als Mitbringsel ’ne kleine Zoonose fürs TI… Ups…
Muss ich unbedingt verpassen!
Liest sich auch absolut langweilig
Es ist verwunderlich, dass man hier Promis in der Mehrzahl benutzt, bis auf Joey Kelly sind das alles absolut nichtssagende Person. Das muss der Serie aber keinen Abbruch tun, der Promistatus ist bei so einem Format nicht so wichtig.
Alles klar, Valentin 👍 Du großer Promiexperte
Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. 7 versus Wild hat mich zuletzt nicht mehr abgeholt.