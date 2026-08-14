Warum EasyPark vor Zahlungsaufforderungen per SMS warnt

EasyPark warnt vor gefälschten SMS, mit denen Betrüger Autofahrer über angeblich offene Parkrechnungen zur Zahlung drängen.

Die Nachrichten enthalten einen Zahlungslink und behaupten, eine Rechnung für einen Parkvorgang sei noch offen. Um zusätzlichen Druck aufzubauen, drohen die Absender laut ADAC mit einer Erhöhung der Forderung auf 100 Euro und mit angeblichen behördlichen Maßnahmen.

EasyPark weist darauf hin, keine entsprechenden Nachrichten über unbekannte oder persönliche Telefonnummern zu verschicken. Bei einer dokumentierten Betrugs-SMS fiel beispielsweise eine marokkanische Vorwahl auf. Zahlungen für Parkvorgänge sollten nach Empfehlung des Anbieters ausschließlich über die offizielle EasyPark-App erfolgen.

EasyPark-SMS erkennen und richtig reagieren

Darauf sollten Empfänger achten:

Keine Zahlungslinks aus verdächtigen SMS öffnen.

Offene Beträge ausschließlich in der EasyPark-App prüfen.

Bei preisgegebenen Kartendaten umgehend die Bank kontaktieren.

Die betroffene Karte vorsorglich sperren und Anzeige erstatten.

Die Masche ist nicht völlig neu. Bereits im vergangenen Jahr wurden gefälschte QR-Codes an Parkautomaten eingesetzt, um Nutzer auf manipulierte Zahlungsseiten zu locken.

Ich halte die aktuelle Warnung für relevant, weil die Kombination aus einem kleinen angeblichen Rechnungsbetrag, Zeitdruck und einer Drohung schnell glaubwürdig wirken kann. Im Zweifel würde ich eine Forderung deshalb immer direkt in der offiziellen App prüfen.

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