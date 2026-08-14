Garmin baut sein Hardware-Portfolio weiter aus

Garmin möchte wohl nicht nur für Fitness-Uhren bekannt sein und baut aktuell sein Hardware-Lineup weiter aus. Vor ein paar Tagen präsentierte man das Cirqa Smart Band, aber das war wohl nur der Anfang einer neuen Fitness-Offensive bei Garmin.

Nach dem Cirqa Smart Band könnte der Cirqa Smart Ring folgen, so ein Eintrag bei einer Behörde in Indonesien. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber Ringe sind in der Fitness-Welt auch gefragt. Technische Details zum Ring haben wir leider nicht.

Nach dem Band und dem möglichen Ring wäre es dann vielleicht an der Zeit, dass Garmin seine App überarbeitet. Ich kenne einige Läufer, die sogar eine Apple Watch und andere Wearables für eine Uhr der Marke hinter sich gelassen haben, aber sie sind sich auch alle einig, dass die Hardware überzeugt, die App aber eher nicht.

Da ein Band und Ring aber kein Display für die Daten haben und man auf die App angewiesen ist, wäre eine überarbeitete Garmin-App sicher auch eine gute Idee.

Ich selbst habe die Band-Ära aktuell abgehakt und beobachte das nur von außen, ein Ring wäre im Gym aber sowieso keine Option, so ein Tracker stört mich dort nur.

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