Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra: Neuer Leak spricht über die Kamera

Oliver Schwuchow
Von

Samsung wollte mit der Galaxy S27-Reihe (um genau zu sein mit dem Samsung Galaxy S27 Ultra) ein Comeback der variablen Blende bei der Kamera feiern, doch das wurde laut etnews abgesagt. Samsung setzt also auf einen „normalen“ Sensor.

Wieso Comeback? Weil Samsung schon vor vielen Jahren die Idee dafür hatte (S9-Zeiten), dieses Konzept aber später verwarf. Vermutlich prüfte man ein Comeback, weil Apple mit dem iPhone 18 Pro (Max) in ein paar Wochen diesen Schritt geht.

Ich bin gespannt, ob diese Technik für „normale“ Nutzer überhaupt relevant sein wird, denn wir haben sie schon häufiger bei Smartphones gesehen, auch bei Marken wie Huawei, aber so richtig durchgesetzt hat sie sich nie. Vielleicht wird Apple das ja bald ändern und Samsung folgt dann eben mit dem Galaxy S28 Ultra.

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