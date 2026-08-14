Firmware und Updates

HyperOS 4: Xiaomi kopiert mit Android-Update mal wieder iOS

Oliver Schwuchow
Von

Mit HyperOS 3 gab es die HyperIsland, also die Dynamic Island von Apple, jetzt hat Xiaomi HyperOS 4 vorgestellt und siehe da, man orientiert sich schon wieder an iOS. Dieses Mal kopiert man Liquid Glass, was Apple mit iOS 26 eingeführt hat.

Während andere Android-Marken wie Google oder Samsung betont haben, dass sie die Glas-Optik von Apple nicht (jedenfalls noch nicht) übernehmen wollen, so hat Xiaomi nicht lange gewartet und sich direkt an eine eigene Version davon gesetzt.

Schaut man sich die Produktseite für HyperOS 4 in China an, dann sieht das bei der Optik für Glas, den Animationen, den Icons, der „Insel“ oben und auch allgemein oft nach iOS von Apple aus. Selbst die Produktseite sieht wie die Apple-Webseite aus.

Ich persönlich finde es ja schöner, wenn man einen eigenen Stil entwickelt. Ja, man kann hier und da kopieren, macht Apple auch, aber diese direkte (und schlechte) Kopie von iOS schreckt eher ab, dann doch lieber gleich direkt das Original kaufen.

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