Gaming

Nach GTA-Deal: Netflix baut Gaming weiter um

Oliver Schwuchow
Von
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Netflix Games war vor ein paar Jahren der Versuch, um mit mobilen Spielen ein neues Standbein aufzubauen. Das ging Netflix langsam an und es funktionierte auch hier und da, aber man baute die Strategie später doch immer wieder um.

Seit einer Weile liegt der Fokus auf dem TV und Party-Spielen und man will auch als Gaming-Marke wahrgenommen werden, wie der Deal für GTA 6 zeigt. Aber Netflix trennt sich auch immer mehr von den Studios, die mobile Spiele entwickeln.

Diese Woche hat sich Netflix von Night School Studio (u.a. durch Oxenfree bekannt geworden) und Moonloot Games (arbeiteten an Animal Crossing-Kopie) getrennt.

Party-Spiele, TV-Spiele und Deals wie mit Rockstar (es gab ja schon die alten GTA-Spiele im Abo), das ist die aktuelle Strategie für Gaming bei Netflix. Wobei diese vermutlich auch noch nicht in Stein gemeißelt ist, man scheint flexibel zu sein.

Ich persönlich muss aber sagen, dass da zwar ein paar interessante Mobile-Games dabei waren, auch exklusive Spiele, die ich mir angeschaut habe, Netflix für mich bis heute aber kein „Gaming-Anbieter“ ist. Und Meldungen wie diese zeigen, dass Netflix auch viele Jahre nach dem ersten Anlauf in der Findungsphase feststeckt.

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