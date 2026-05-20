J.P. Morgan startet Digitalbank „Chase“ mit 4 Prozent Zinsen in Deutschland

Die Digitalbank Chase startet ab heute in Deutschland mit einem Tagesgeldkonto und zeitlich begrenzten 4 Prozent Zinsen.

Chase hat den offiziellen Marktstart in Deutschland bekanntgegeben. Die Digitalbank mit Vollbanklizenz wird hierzulande von der J.P. Morgan SE betrieben und bietet zunächst ein gebührenfreies Tagesgeldkonto an.

Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden für die ersten vier Monate einen garantierten Zinssatz von 4 Prozent pro Jahr. Danach gilt ein variabler Basiszins von 2 Prozent jährlich.

Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig digital über die Chase-App. Kunden können sich per VideoIdent oder Online-Ausweisfunktion identifizieren und ihre Ersparnisse mobil verwalten. Zusätzlich verweist das Unternehmen auf persönlichen Support per Telefon und Chat.

Info Chase Produkte sind ein Angebot der J.P. Morgan SE, die eine Vollbanklizenz in Deutschland besitzt. Einlagen sind im Rahmen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank geschützt. Darüber hinaus ist die J.P. Morgan SE Mitglied des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V., der die Einlagen von Privatpersonen bis zu einem derzeitigen Höchstbetrag von drei Millionen Euro schützt.

Chase plant Ausbau zur digitalen Hausbank

Wichtige Merkmale laut Unternehmensangaben:

Kostenlose Kontoeröffnung und Kontoführung

Monatliche Zinsauszahlung mit täglicher Berechnung

Einlagensicherung bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert

Geplante Erweiterung um Giro- und Kreditprodukte

Bis Ende 2028 plant Chase den Ausbau seines Angebots um Girokonten, Investment- und Kreditprodukte. Mehr als 150 Mitarbeiter arbeiten laut Unternehmen am Berliner Standort an der Weiterentwicklung. Nach dem Vereinigten Königreich ist Deutschland der zweite europäische Markt der Marke

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Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.