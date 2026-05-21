Mobilität

Polestar setzt auch auf mehr Knöpfe im Auto

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Das Comeback der Knöpfe in Autos ist da und Marken wie VW, Mercedes und Co. haben ihr Konzept mit zu viel Touch überdacht. Polestar startete ebenfalls sehr „touch-lastig“, hat aber genau das gleiche Feedback der Kunden erhalten.

Man sei im engen Austausch mit den Kunden, so CEO Michael Lohscheller, und die wollen Knöpfe, das sei gar keine Frage, daher wird Polestar darauf reagieren. Im ersten Schritt wird es beim 3er endlich echt Knöpfe auf dem Lenkrad geben.

Kommende Modelle, wie der neue 2er, die Kombi-Version des 4er oder der 7er werden folgen und womöglich auch für zentrale Steuerelemente in der Mitte auf Knöpfe setzen. Der minimalistische Ansatz war wichtig für Polestar, so der Chef, und er bleibt es auch, aber man „sei nicht religiös“ und höre auf das Feedback.

Und das Feedback der Kunden sei in diesem Fall ganz eindeutig.

Finde ich gut. Touch darf bleiben und ist wichtig, aber gewisse Elemente bevorzuge ich auch ganz klar als Taste oder Hebel. Dieser Schritt dürfte aber auch mit den kommenden Regularien in der EU und China zu tun haben, man verkauft es aber voll als Kundenfeedback. Spielt aber keine Rolle, hauptsache das wird wieder besser.

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