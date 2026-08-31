45 Euro geschenkt: Vodafone macht CallYa für Monate günstiger
Vodafone bietet für die CallYa Allnet-Flat M derzeit 45 Euro Bonusguthaben und verlangt dafür erstmals eine Erstaufladung.
Der Prepaid-Tarif kostet dauerhaft 14,99 Euro pro vier Wochen und enthält 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Mit dem Gutscheincode BONUS45 erhalten Neukunden laut Aktionsangaben 45 Euro zusätzliches Guthaben. Rechnerisch deckt der Bonus damit drei Tarifperioden ab.
Wichtig ist eine neue Bedingung: Das Aktionsguthaben wird erst nach erfolgreicher Identifizierung, Aktivierung der SIM-Karte und einer ersten Guthaben-Aufladung gutgeschrieben. Bei einer Rufnummernmitnahme kommen weitere 10 Euro Bonus hinzu.
Vodafone CallYa Allnet Flat M im Überblick
Die wichtigsten Tarifdetails:
- 50 GB 5G mit bis zu 300 Mbit/s im Download
- Telefon- und SMS-Flat im Vodafone-Netz
- 14,99 Euro je vier Wochen ohne Vertragslaufzeit
- 45 Euro Bonus mit dem Code BONUS45 (einfach im Warenkorb eingeben)
- eSIM, EU-Roaming und WiFi Calling inklusive
Zusätzlich sind 500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze enthalten. Das Startpaket kostet 0 Euro. Die Aktion soll voraussichtlich bis zum 12. Oktober 2026 laufen.
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