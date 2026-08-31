45 Euro geschenkt: Vodafone macht CallYa für Monate günstiger

Vodafone bietet für die CallYa Allnet-Flat M derzeit 45 Euro Bonusguthaben und verlangt dafür erstmals eine Erstaufladung.

Der Prepaid-Tarif kostet dauerhaft 14,99 Euro pro vier Wochen und enthält 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Mit dem Gutscheincode BONUS45 erhalten Neukunden laut Aktionsangaben 45 Euro zusätzliches Guthaben. Rechnerisch deckt der Bonus damit drei Tarifperioden ab.

Wichtig ist eine neue Bedingung: Das Aktionsguthaben wird erst nach erfolgreicher Identifizierung, Aktivierung der SIM-Karte und einer ersten Guthaben-Aufladung gutgeschrieben. Bei einer Rufnummernmitnahme kommen weitere 10 Euro Bonus hinzu.

Vodafone CallYa Allnet Flat M im Überblick

Die wichtigsten Tarifdetails:

50 GB 5G mit bis zu 300 Mbit/s im Download

Telefon- und SMS-Flat im Vodafone-Netz

14,99 Euro je vier Wochen ohne Vertragslaufzeit

45 Euro Bonus mit dem Code BONUS45 (einfach im Warenkorb eingeben)

(einfach im Warenkorb eingeben) eSIM, EU-Roaming und WiFi Calling inklusive

Zusätzlich sind 500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze enthalten. Das Startpaket kostet 0 Euro. Die Aktion soll voraussichtlich bis zum 12. Oktober 2026 laufen.

Zu den CallYa-Tarifen →

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