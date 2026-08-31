Tarife

45 Euro geschenkt: Vodafone macht CallYa für Monate günstiger

René Hesse
Von
© Vodafone

Vodafone bietet für die CallYa Allnet-Flat M derzeit 45 Euro Bonusguthaben und verlangt dafür erstmals eine Erstaufladung.

Der Prepaid-Tarif kostet dauerhaft 14,99 Euro pro vier Wochen und enthält 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Mit dem Gutscheincode BONUS45 erhalten Neukunden laut Aktionsangaben 45 Euro zusätzliches Guthaben. Rechnerisch deckt der Bonus damit drei Tarifperioden ab.

Wichtig ist eine neue Bedingung: Das Aktionsguthaben wird erst nach erfolgreicher Identifizierung, Aktivierung der SIM-Karte und einer ersten Guthaben-Aufladung gutgeschrieben. Bei einer Rufnummernmitnahme kommen weitere 10 Euro Bonus hinzu.

Vodafone CallYa Allnet Flat M im Überblick

Die wichtigsten Tarifdetails:

  • 50 GB 5G mit bis zu 300 Mbit/s im Download
  • Telefon- und SMS-Flat im Vodafone-Netz
  • 14,99 Euro je vier Wochen ohne Vertragslaufzeit
  • 45 Euro Bonus mit dem Code BONUS45 (einfach im Warenkorb eingeben)
  • eSIM, EU-Roaming und WiFi Calling inklusive

Zusätzlich sind 500 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze enthalten. Das Startpaket kostet 0 Euro. Die Aktion soll voraussichtlich bis zum 12. Oktober 2026 laufen.

Zu den CallYa-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Microsoft bringt Emoji 17.0 auf Windows 11
31.08.26 · Firmware und Updates
Home Assistant 2026.8.0: Dieses Update für Apple-Geräte hat es in sich
31.08.26 · Smart Home
Vodafone 4
Vodafone dreht am Kabel-Portfolio: Das ändert sich ab heute
27.08.26 · Vodafone
IKEA plant neue Hardware-Versionen für vier Matter-Geräte
31.08.26 · Smart Home
Vodafone-Service verbessert sich: Vier von fünf Anliegen sofort gelöst
26.08.26 · Vodafone
Google macht die KI-Antworten in der Suche noch größer
31.08.26 · Dienste
VW ID.4 wird zum VW ID Tiguan: Volkswagen macht sich bereit
30.08.26 · Mobilität
Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für viele Internet-Bestandskunden
25.08.26 · Vodafone
Apple Watch Series 12 und Ultra 4 bekommen oft gewünschte Funktion
30.08.26 · Wearables
6690 Pro: Vodafone bringt Premium-FRITZ!Box mit Tri-Band Wi-Fi 7 zu Kabelkunden
24.08.26 · Vodafone
Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / 45 Euro geschenkt: Vodafone macht CallYa für Monate günstiger