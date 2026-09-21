Smart Home

Apple plant noch ein Highlight im Oktober

Oliver Schwuchow
Von
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Das iPhone Duo ist nicht das einzige Highlight, welches komplett neu im Portfolio von Apple ist, denn Mark Gurman von Bloomberg hat noch einmal bekräftigt, dass wir nächsten Monat definitiv den „Smart Home Hub“ sehen werden. Unklar ist nur, ob er auch direkt erhältlich ist, aber wenn Apple ihn zeigt, ist davon auszugehen.

Die Idee ist ein quadratisches Display, etwa in der Größe eines iPad mini, welches man an einem Dock mit Speaker oder einer Wandhalterung anbringen kann. Beides wird Apple zum Start anbieten, weitere Möglichkeiten sind geplant. Apps gibt es keine, dafür werden die Widgets von eurem iPhone auf dem Display gespiegelt.

Neue Produkte für die neue Siri

Siri AI steht im Fokus, wie auch beim neuen Apple TV und HomePod mini, daher könnte ich mir gut vorstellen, dass der „Smart Home Hub“ (wie auch immer er heißt) in diesem Jahr nicht nach Deutschland kommt. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn er 2026 nur in den USA startet und erst 2027 global geplant ist.

Aber es ist ein Produkt, auf das ich sehr gespannt bin, noch mehr, als auf das Duo, wenn ich ehrlich bin. Theoretisch wäre ich sogar bereit für den Wechsel, mit dem neuen HomePod mini und Apple TV zusammen. Nur das mit Siri ist so eine Sache, denn Apple hält viele Dinge mittlerweile in der EU zurück und das geht eben nicht.

Kommentar · 20. September 2026

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