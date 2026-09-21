480 kW: EnBW zündet die nächste Stufe beim Schnellladen

Die EnBW startet den Rollout neuer Schnelllader mit bis zu 480 kW Leistung in ihrem bundesweiten Ladenetz.

Zum Einsatz kommt die XCharge C7. Die ersten Systeme sollen vor allem an Ladeparks entlang deutscher Fernstraßen installiert werden. Bis Ende 2026 will die EnBW eine zweistellige Zahl an Schnellladeparks mit der neuen Technik ausstatten.

EnBW verspricht bis zu 640 Kilometer in 20 Minuten

Nach Angaben des Unternehmens können geeignete Elektroautos innerhalb von 20 Minuten Strom für bis zu 640 Kilometer Reichweite laden. Die hohe Gesamtleistung soll zudem Vorteile bringen, wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Station laden und sich die verfügbare Leistung teilen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

bis zu 480 kW Ladeleistung

bis zu 640 Kilometer Reichweite in 20 Minuten

mehr als 9.000 EnBW-Schnellladepunkte in Deutschland

zweistellige Zahl neuer Ladeparks bis Ende 2026

EnBW und XCharge hatten ihre längerfristige Zusammenarbeit bereits im Februar 2026 angekündigt. Zuvor wurden die Ladestationen laut EnBW bei mehreren zehntausend Ladevorgängen getestet.

Ich halte den Schritt vor allem mit Blick auf kommende Fahrzeuggenerationen für sinnvoll. Noch können nur wenige Elektroautos derart hohe Ladeleistungen nutzen. An stark frequentierten Fernstraßen schafft EnBW damit aber frühzeitig Reserven für leistungsfähigere Fahrzeuge.

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