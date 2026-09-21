Telekom startet neue Reise-eSIM für über 200 Ziele

Die Deutsche Telekom startet mit T-Travel eine Reise-eSIM mit Datenpaketen für mehr als 200 Destinationen weltweit.

Das Angebot ist seit dem 21. September 2026 verfügbar und richtet sich ausdrücklich nicht nur an Telekom-Kunden. Reisende können über die T-Travel-App oder das Webportal Datenpakete buchen und auf einem eSIM-fähigen Gerät aktivieren.

T-Travel bietet vier verschiedene Paketfamilien

Zum Start gibt es die Tarife Lite, Standard, Max und Unlimited. Je nach Angebot beträgt die Laufzeit zwischen einem und 30 Tagen. Preise und Datenvolumen unterscheiden sich nach Reiseziel und Reisedauer. Eine Vertragsbindung gibt es laut Telekom nicht.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

mehr als 200 Destinationen

vier Paketfamilien von Lite bis Unlimited

Laufzeiten zwischen 1 und 30 Tagen

Verwaltung mehrerer eSIMs über einen Account

Kundenservice rund um die Uhr

Die Telekom verweist zudem auf rund 600 internationale Mobilfunkpartner. T-Travel startet unter anderem auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Kroatisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Für bestehende Telekom-Mobilfunkkunden ändert sich nichts. Die bisherigen Datenpässe und Roamingoptionen bleiben verfügbar. T-Travel ist als separates Angebot für zusätzliche Zielgruppen gedacht.

Ich finde den Schritt nachvollziehbar. Mit T-Travel tritt die Telekom direkter gegen etablierte Reise-eSIM-Anbieter an. Die Details zum neuen Angebot findet ihr online.

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