4,99 Euro Deal: waipu.tv lockt mit Fußball-Highspeed-Angebot

Der Streaminganbieter waipu.tv bietet zur Fußball-WM 2026 einen Sport-Modus und ein Aktionspaket für 4,99 Euro mtl. an.

Waipu.tv erweitert sein Streamingangebot pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 um einen Sport-Modus, der auf den waipu.tv Stick sowie die waipu.tv Box ausgelegt ist.

Nach Angaben des Unternehmens soll eine optimierte Übertragungstechnologie dafür sorgen, dass Live-Signale schneller verarbeitet werden und Zuschauer Spiele nahezu in Echtzeit verfolgen können. Besonders bei Fußballübertragungen soll dadurch ein direkteres Live-Erlebnis entstehen.

Parallel dazu stellt waipu.tv ein zeitlich befristetes Start-Jahrespaket in den Mittelpunkt, das den waipu.tv Stick bereits beinhaltet. Der Preis liegt bei 4,99 Euro pro Monat im Jahresvertrag. Die Aktion läuft laut Anbieter vom 27. Mai 2026 bis zum 19. Juli 2026 und richtet sich insbesondere an Nutzer, die die WM-Übertragungen in Kombination mit der neuen Technologie erleben möchten.

Sport-Modus und WM-Angebot im Überblick

Der integrierte Sport-Modus basiert auf einer sogenannten Low-Latency-Technologie, die die Verzögerung zwischen Live-Ereignis und Anzeige auf dem Bildschirm reduzieren soll.

Laut Anbieter ist die Funktion auf Geräten der ersten und zweiten Generation des waipu.tv Sticks sowie auf der waipu.tv Box verfügbar. Aktiviert wird sie im Nutzerkonto und steht für relevante HD-Sender wie Das Erste und ZDF zur Verfügung.

Wichtige Bestandteile des Angebots

Start-Jahrespaket inklusive waipu.tv Stick

Monatspreis von 4,99 Euro im Jahresvertrag

Sport-Modus mit reduzierter Übertragungsverzögerung

Optimiert für WM-Übertragungen in HD-Qualität

Das Kleingedruckte:

Das Kombi-Angebot waipu.tv Start Jahrespaket mit waipu.tv Stick erhalten Sie für die Dauer von 12 Monaten zum Preis von nur 4,99 € monatlich, zzgl. fallen einmalig Versandkosten in Höhe von 4,99 € an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert sich das gebuchte Paket automatisch um jeweils einen Monat zum Preis von 4,99 € monatlich, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird. Der Stick wird für die Dauer der Paketlaufzeit zur Miete überlassen und ist anschließend zurückzugeben.

Der Sport-Modus soll allen Kunden ab heute auf kompatiblen Geräten zur Verfügung stehen.

Zu waipu.tv →

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