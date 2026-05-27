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Große PlayStation-Aktion mit vielen Angeboten gestartet

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Sony hat heute die „Days of Play 2026“ gestartet, eines der größten Ereignisse für Rabattaktionen im Jahr, welches man gerne kurz vor den Spiele-Ankündigungen im Juni abhält. Die Aktion geht zwei Wochen und endet laut Sony am 10. Juni.

Ab sofort ist auch eine Seite mit einer Übersicht der Angebote online, aber es lohnt sich auch bei Partnern wie Amazon vorbeizuschauen, die manche Angebote gerne mal unterbieten. Aber es gibt auch eine eher schlechte Nachricht in diesem Jahr.

Weder die PS5 noch die PS5 Pro sind dabei, was nicht wundert, immerhin hat Sony die Preise erst angehoben und da ist das finanziell nicht drin. Absurde Zeiten, aber im Highligh-Spiele-Jahr 2026 kann sich das Sony vermutlich auch noch erlauben.

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27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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