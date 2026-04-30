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50 GB im Vodafone-Netz jetzt für 10 Euro

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Die Mobilfunkmarke klarmobil erweitert ihr Tarifportfolio um neue Vodafone-Allnet-Flats mit bis zu 150 GB Datenvolumen.

Klarmobil bietet ab sofort mehrere neue 5G-Tarife im Vodafone-Netz an. Laut Unternehmensangaben stehen sowohl monatlich kündbare Varianten als auch Tarife mit 24 Monaten Laufzeit zur Verfügung. Die Surfgeschwindigkeit liegt jeweils bei bis zu 50 Mbit/s im Downstream.

Hervorgehoben wird die Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro Monat bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Die flexibel kündbare Variante desselben Tarifs kostet 11,99 Euro monatlich. Einen Anschlusspreis erhebt klarmobil nicht.

Neue Vodafone-Allnet-Flats mit bis zu 150 GB

Die neuen Tarifoptionen im Überblick:

  • 50 GB für 9,99 Euro oder 11,99 Euro monatlich
  • 100 GB für 14,99 Euro oder 16,99 Euro monatlich
  • 150 GB für 19,99 Euro oder 21,99 Euro monatlich
  • Alle Tarife nutzen das Vodafone-5G-Netz

Zusätzlich bleibt das bereits bekannte Bundle aus Samsung Galaxy S26 mit 512 GB Speicher und einer 40-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz weiterhin verfügbar. Laut klarmobil kostet das Paket unverändert 29,99 Euro pro Monat.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

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