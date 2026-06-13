Gesellschaft

9 von 10 Deutschen betroffen: Fake News werden zum Alltag

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Bild: CoWomen / Unsplash

Eine Bitkom-Studie zeigt, dass neun von zehn Menschen in Deutschland bereits mit Desinformation in Berührung gekommen sind.

Die Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass viele Nutzer Nachrichten nur schwer einordnen können. 63 Prozent empfinden die Bewertung von Informationen als schwierig, 41 Prozent stoßen häufig auf unsichere Inhalte. Mehr als die Hälfte hat Inhalte trotz Zweifeln weitergeleitet oder geteilt.

Auch im Alltag digitaler Kommunikation zeigt sich ein ähnliches Bild. Soziale Medien sind für die große Mehrheit selbstverständlich geworden, gleichzeitig berichten nahezu alle Befragten von Begegnungen mit Fake News. Damit wächst die Unsicherheit darüber, welche Inhalte verlässlich sind und welche nicht.

Deepfakes und neue Formen digitaler Täuschung

Auch KI-generierte Inhalte verschärfen die Situation. Deepfakes sind mittlerweile weit bekannt und werden häufig als Video oder Bild wahrgenommen. Obwohl viele sie als Gefahr einschätzen, fehlt es oft an sicheren Fähigkeiten zur Erkennung.

Die Studie zeigt zudem, dass Desinformation thematisch breit gestreut ist. Sie reicht von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Entwicklungen bis hin zu Alltags- und Unterhaltungsthemen.

Zugleich wird deutlich, dass die Einordnung von Quellen zunehmend schwieriger wird. Inhalte stammen aus Redaktionen, sozialen Netzwerken, Unternehmenskanälen oder privaten Weiterleitungen, wodurch die Herkunft oft unklar bleibt.

Ich sehe darin eine wachsende Herausforderung für die digitale Öffentlichkeit, weil Informationswege komplexer werden und viele Menschen Inhalte nicht mehr eindeutig einordnen können.

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  1. rot 🌟
    sagt am

    Und meine persönliche Antwort darauf: Newsmedienkonsum auf fast 0% zurückgrfahren. Wenn es wichtig ist, bekomme ich es schon mit, alles andere spielt für mein Leben keine wirkliche Rolle. Ich lebe seitdem viel entspannter. Habe auch mitbekommen, dass ich nicht alleine mit dieser Einstellung bin.

    Antworten
  2. Alex 👋
    sagt am

    da leistet aber die ganze KI generierte Werbung auf den meisten Seiten, eure eingeschlossen, auch ihren großen Beitrag, dass manch einer Reales oder Fake nicht nicht unterscheiden kann ;)

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Fakt, alles was aus den USA und dem Westen kommt ist immer wahr, Rest ist zu 99% Fake.

    Antworten
    1. EXOzynth 🍀
      sagt am zu Carlo ⇡

      Das ist zu 100% wahr. 😅

      Antworten

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