Home Assistant: HACS wird ab sofort zum integrierten Marketplace

Home Assistant 2026.11 ist verfügbar und integriert den bisherigen Community Store HACS erstmals direkt als Marketplace.

Die Entwickler sprechen vom bislang umfangreichsten Release der Smart-Home-Plattform. Neben dem neuen Marketplace bringt die November-Version 38 zusätzliche Integrationen, Verbesserungen für Automationen und Dashboards sowie Unterstützung für Matter-Kameras und LoRaWAN.

Home Assistant 2026.11: Die wichtigsten Neuerungen

Die wohl größte Veränderung betrifft HACS. Der Community Store ist jetzt wie bereits angekündigt unter Einstellungen als Marketplace erreichbar. Bestehende Installationen werden automatisch übernommen, einschließlich Erweiterungen und Updates. Neue Integrationen lassen sich ohne vorherigen Neustart einrichten. Für spätere Updates kann weiterhin ein Neustart erforderlich sein.

Community-Erweiterungen bleiben kostenlos, werden allerdings weiterhin nicht offiziell geprüft oder unterstützt. Nutzer müssen die entsprechenden Risiken vor der Installation bestätigen.

Weitere wichtige Änderungen im Überblick:

Automationen können einzelne Geräte, Bereiche oder Entitäten gezielt ausschließen.

Dashboard-Abschnitte lassen sich automatisch mit passenden Geräten und Entitäten befüllen.

Matter-Kameras werden unterstützt, einschließlich Gegensprechfunktionen bei geeigneten Geräten.

Backups und Mediendateien können auf lokalen Laufwerken gespeichert werden.

Neue Diagnosefunktionen erleichtern die Fehlersuche bei Automationen und Integrationen.

Eine grundlegende Überarbeitung betrifft außerdem die Benennung von Entitäten. Home Assistant ergänzt künftig automatisch den passenden Geräte- und Raumkontext. Das soll die Verwaltung größerer Installationen vereinfachen.

Allerdings können dadurch bisherige Bezeichnungen auf Dashboards anders aussehen. Die eigentlichen Entitäts-IDs bleiben unverändert, sodass bestehende Automationen grundsätzlich weiter funktionieren.

Weitere Neuerungen umfassen Zigbee Green Power für batterielose Schalter, zusätzliche Dashboard-Karten und eine verbesserte Bedienung von Lichtfarben.

Gerade die direkte HACS-Integration dürfte für viele Nutzer den größten praktischen Unterschied machen. Erweiterungen werden damit deutlich zugänglicher, ohne dass Home Assistant seinen offenen Community-Ansatz aufgeben muss.

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