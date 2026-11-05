Smart Home

Home Assistant: HACS wird ab sofort zum integrierten Marketplace

René Hesse
Von
Home Assistant (KI)

Home Assistant 2026.11 ist verfügbar und integriert den bisherigen Community Store HACS erstmals direkt als Marketplace.

Die Entwickler sprechen vom bislang umfangreichsten Release der Smart-Home-Plattform. Neben dem neuen Marketplace bringt die November-Version 38 zusätzliche Integrationen, Verbesserungen für Automationen und Dashboards sowie Unterstützung für Matter-Kameras und LoRaWAN.

Home Assistant 2026.11: Die wichtigsten Neuerungen

Die wohl größte Veränderung betrifft HACS. Der Community Store ist jetzt wie bereits angekündigt unter Einstellungen als Marketplace erreichbar. Bestehende Installationen werden automatisch übernommen, einschließlich Erweiterungen und Updates. Neue Integrationen lassen sich ohne vorherigen Neustart einrichten. Für spätere Updates kann weiterhin ein Neustart erforderlich sein.

Community-Erweiterungen bleiben kostenlos, werden allerdings weiterhin nicht offiziell geprüft oder unterstützt. Nutzer müssen die entsprechenden Risiken vor der Installation bestätigen.

Weitere wichtige Änderungen im Überblick:

  • Automationen können einzelne Geräte, Bereiche oder Entitäten gezielt ausschließen.
  • Dashboard-Abschnitte lassen sich automatisch mit passenden Geräten und Entitäten befüllen.
  • Matter-Kameras werden unterstützt, einschließlich Gegensprechfunktionen bei geeigneten Geräten.
  • Backups und Mediendateien können auf lokalen Laufwerken gespeichert werden.
  • Neue Diagnosefunktionen erleichtern die Fehlersuche bei Automationen und Integrationen.

Eine grundlegende Überarbeitung betrifft außerdem die Benennung von Entitäten. Home Assistant ergänzt künftig automatisch den passenden Geräte- und Raumkontext. Das soll die Verwaltung größerer Installationen vereinfachen.

Allerdings können dadurch bisherige Bezeichnungen auf Dashboards anders aussehen. Die eigentlichen Entitäts-IDs bleiben unverändert, sodass bestehende Automationen grundsätzlich weiter funktionieren.

Weitere Neuerungen umfassen Zigbee Green Power für batterielose Schalter, zusätzliche Dashboard-Karten und eine verbesserte Bedienung von Lichtfarben.

Gerade die direkte HACS-Integration dürfte für viele Nutzer den größten praktischen Unterschied machen. Erweiterungen werden damit deutlich zugänglicher, ohne dass Home Assistant seinen offenen Community-Ansatz aufgeben muss.

Smart Home · 29. Oktober 2026

Anker SOLIX PowerOS: Home Assistant und Homey im Fokus

Der Hersteller Anker SOLIX erweitert PowerOS um neue Funktionen und baut die Smart-Home-Anbindung mit Home Assistant und Homey aus. Besonders… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
freenet und klarmobil: Große IT-Störung legt Onlineshops lahm
03.11.26 · Dienste · Update
Telekom verdient Milliarden und plant eine Rekorddividende
05.11.26 · Telekom
Home Assistant räumt auf: Gerätenamen werden einfacher
04.11.26 · Smart Home
Blade: Microsoft hat neues Marvel-Spiel selbst „sabotiert“
05.11.26 · Gaming
Apple HomeView Ultra könnte 2028 kommen
03.11.26 · Smart Home
iPhone 20 Pro: Apple hält 2027 an der Dymanic Island fest
05.11.26 · Smartphones
Ist das Verbrenner-Aus ab 2035 gescheitert?
05.11.26 · Mobilität
FRITZ!Smart Energy 201 startet für 49 Euro im Handel
02.11.26 · Smart Home
Das neue God of War für die PS5 kommt später
05.11.26 · Gaming
Anker SOLIX PowerOS: Home Assistant und Homey im Fokus
29.10.26 · Smart Home
Du bist hier: Home Assistant
mobiFlip / News / Smart Home / Home Assistant: HACS wird ab sofort zum integrierten Marketplace