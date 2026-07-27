Aldi greift an, Lidl kontert: Jetzt geht es um das Preisversprechen ohne App

Lidl reagiert auf die kontroverse Aldi-Kampagne gegen App-Rabatte und stellt sein eigenes Preisversprechen ohne verpflichtende App heraus.

Aldi sorgt derzeit mit einer großen Kampagne für Aufmerksamkeit, in der der Discounter betont, dass Kunden für günstige Preise keine App benötigen. Damit richtet sich die Botschaft auch gegen das Rabattmodell von Lidl, Rewe und anderen Händlern. Lidl hat darauf nun mit einem eigenen Beitrag reagiert.

Lidl betont darin, dass Kunden auch ohne App von den regulären Preisen profitieren können. Nach Angaben des Unternehmens gibt es in Deutschland einheitliche Lidl-Preise und keine Notwendigkeit, für den günstigsten Lidl-Preis eine Kunden-App zu verwenden. Das Unternehmen verweist zudem auf tägliche Preiskontrollen und dauerhaft gesenkte Preise.

Lidl stellt Lidl Plus als freiwilligen Zusatz heraus

Gleichzeitig verteidigt Lidl sein App-Modell. Lidl Plus soll zusätzliche Vorteile bieten, darunter personalisierte Angebote, Gratisartikel, Partnervorteile und weitere Rabatte. Das Unternehmen nennt ein mögliches wöchentliches Sparpotenzial von bis zu 327,63 Euro. Die App sei laut Lidl damit keine Voraussetzung für günstige Preise, sondern eine Möglichkeit für zusätzliche Vorteile.

Lidl nennt unter anderem diese Vorteile von Lidl Plus:

personalisierte Angebote und zusätzliche Rabatte

Gratisartikel und Partnervorteile

digitale Kassen- und Pfandbons

Vorteile in Filialen und Online-Shop

Über 120 Millionen registrierte Nutzer weltweit für Lidl Plus

Mit dieser Reaktion positioniert sich Lidl damit direkt gegenüber der Aldi-Kampagne. Während Aldi den Einkauf ohne App als Vorteil hervorhebt, argumentiert Lidl mit einer Kombination aus regulären Preisen für alle Kunden und freiwilligen Zusatzvorteilen über Lidl Plus.

Ich finde die Reaktion vor allem deshalb interessant, weil Lidl den Kern der Aldi-Botschaft nicht grundsätzlich zurückweist. Stattdessen stellt das Unternehmen heraus, dass auch ohne App der reguläre Preis gilt und Lidl Plus lediglich zusätzliche Sparmöglichkeiten bietet.

Auch in unserem Blog wurde die Kampagne von Aldi kommentiert und hat für heftige Diskussionen gesorgt. Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie emotional dieses Thema diskutiert wurde. Letztendlich ist das alles einfach nur Werbung und Marketing, auch von Aldi. Denn die hochgelobte „App-Freiheit“ hört außerhalb Deutschlands auch schon wieder auf. Die offizielle ALDI-Belgien-App bietet beispielsweise ein integriertes Bonus- und Treueprogramm, mit dem Kunden durch Punkte, Coupons und Challenges bei jedem Einkauf sparen können.

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