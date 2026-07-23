Aldi ohne App: So verpasst der Discounter die Zukunft des Einkaufens
Der Discounter Aldi klammert sich an ein Einfachheitsversprechen, das im Alltag längst niemand mehr ernsthaft glaubt.
Aldi verkauft uns seine App-Abstinenz als Tugend. Ein Preis für alle, keine Spielchen, keine Daten. Klingt erstmal sauber. Fast schon moralisch überlegen. Nur hat diese Haltung ein Problem. Sie ignoriert die Realität an der Kasse. Die gefällt auch mir nicht, aber sie existiert.
Während Aldi noch Prospekte druckt wie im letzten Jahrzehnt, spielt Lidl längst in einer anderen Liga. Ich nutze Lidl Plus inzwischen selbst. Nicht aus beruflicher Neugier, sondern weil es sich schlicht lohnt bzw. man ohne die App erheblich mehr bezahlt.
Einen wichtigen Vorteil kann man immerhin klar benennen: Ich bekomme Angebote, die zu meinem Einkaufsverhalten passen. Keine zufälligen Lockartikel, sondern Rabatte, die ich wirklich nutze.
Und genau hier wird es für Aldi unangenehm. Was bringt mir ein wöchentliches Angebotsfeuerwerk, wenn ich nur zehn Prozent davon nutzen kann? Quasi alle Basics sind preislich ohnehin austauschbar, also macht vor allem die Aktionsware den Unterschied.
Personalisierte Rabatte schlagen das alte Discount-Prinzip
Der Kunde von heute ist verwöhnt. Netflix schlägt Inhalte vor, Spotify kennt meinen Musikgeschmack, Onlineshops wissen längst, was ich morgen kaufen will. Aber im Supermarkt soll ich plötzlich wieder blättern und hoffen, dass ein Rabatt zu mir passt? Das fühlt sich rückständig an.
Wenn ich beispielsweise regelmäßig Biojoghurt kaufe, dann erwarte ich ein Angebot für genau diesen Joghurt. Lidl liefert das. Aldi kann das nicht. Punkt. Und mit dem neuen Punktesystem bei Lidl entscheide ich sogar aktiv mit, wofür ich Rabatte bekomme. Das ist nicht nur bequem, das ist schlicht besser.
In seiner aktuellen Werbung positioniert sich Aldi klar gegen das „ewige“ Sammeln von Punkten. Das entspricht natürlich nicht der Wahrheit, denn für das Sammeln der Punkte muss der Kunde quasi nichts tun. Das funktioniert genauso automatisch nebenbei wie bei jedem anderen Punkteprogramm.
Aldi verzichtet dabei aber nicht nur auf Rabatte. Aldi verzichtet auf Wissen. Auf Daten. Auf die direkte Beziehung zum Kunden. In einer Branche, in der vermutlich genau das über die Zukunft entscheidet.
Einfachheit ist kein Argument mehr
Natürlich kann man sagen, dass nicht jeder Kunde Lust auf Apps hat. Stimmt. Das geht mir auch so. Aber die entscheidende Frage ist doch eine andere. Für wen baut man sein Geschäftsmodell? Für den kleinsten gemeinsamen Nenner oder für die Realität eines digitalisierten Alltags?
Aldi redet sich seine Strategie schön. Laut Unternehmenslogik steht Einfachheit über allem. In Wahrheit verzichtet man auf Möglichkeiten, die der Wettbewerb längst nutzt. Und das wird irgendwann nicht mehr nur ein Imageproblem, sondern ein handfester Nachteil.
Ich halte das für eine verpasste Chance. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus ganz praktischen. Denn am Ende zählt für die meisten Kunden nur eines. Was bleibt auf dem Kassenbon übrig? Und aktuell gewinnt da nicht der Discounter ohne App, sondern der mit dem besseren System.
Jetzt mal ehrlich: Nutzt ihr noch Prospekte, oder sagen euch die Features der Bonus-Apps mehr zu?
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Die ganze Kampagne wirkt mal wieder von Marketing Leuten ausgedacht, der normale Bürger und damit meine ich nicht hauptsächlich die Leser solch eines Blogs hier, schaut einfach, wo er was am günstigsten bekommt und wo er am meisten sparen kann. Und wenn das mit einer App geht, dann nimmt er die App und wenn das mit etwas anderem geht, dann etwas anderes. Am Ende ist das alles Augenwischerei bei Aldi ist nun mal schlicht nicht günstiger ohne App.
Also erstens druckt Lidl auch immer noch Prospekte.
Und die Rabatte in der Lidl Plus App bezahlst du mit deinen Daten.
Ich gehe lieber zu Aldi statt zu Lidl.
Im Vorfeld dieses Artikels habe ich mir auch diese Prospekte angeschaut, Lidl verweist in den Prospekten sehr oft auf spezielle Rabatte mit der App-Nutzung. Der entscheidende Unterschied sind aber die personalisierten Angebote in der App, die in keinem Prospekt auftauchen. Die kann Aldi nicht bieten.
Für jeden laden ein App. Was ein Mist. Ich will einkaufen, bezahlen, fertig. Nicht noch jedes mal auch noch die „richtige“ App zücken. Schön, dass mich ein Laden nicht danach fragt.
Nach Coupons zu schauen wäre mir zu stressig, aber einfach nur die App beim Bezahlen kurz Scannen finde jetzt nicht so aufwändig und dafür spart man doch immer mal ein paar Euro
Aldi war für mich immer schon ein absolut rückständiger Rentnerladen, bin daher voll Team Lidl 😄 Das hat aber weniger mit der App zu tun, wobei ich sagen muss mittlerweile gefällt mir die App echt gut. Das neue Punkteprogramm hat es noch mal auf ein neues Level gehoben, weil du jetzt mit den Punkten wiederum vergünstigte Produkte erwerben kannst. Wir sparen pro 100 € Einkauf mit der App 5-10 Euro, ohne sonderlich viel Aufwand. Viele gute Preise bekommst du schon, wenn du einfach nur die App scannst und Coupons aktiviere ich einfach immer alle und entweder greift einer oder nicht.
Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel keine Lust mehr habe, in Geschäften einzukaufen die kein „Scan and go“ anbieten. Das ist mit der Lidl-App halt auch echt gut gelöst. Genau wie bei Kaufland. Die Schwarz Gruppe hat es verstanden.
Man muss bei diesem Thema genau hinschauen, wie die Entwicklung ist. Lidl ist hier sicher Vorreiter und hat es extrem perfektioniert seinen Kunden passende Rabatte anzugeben. Nicht jeder Händler, der eine App hat, kann das. Also nur eine App für die Rabatte statt Prospekt finde ich Quatsch, wenn die Rabatte aber wirklich auf mich als Kunde perfekt zugeschnitten sind, ist das schon eine tolle Sache. Bei Lidl kann ich zum Beispiel Kinder im Account hinterlegen und bekomme jede Woche zusätzliche Rabatte für Familien. Von Windeln bis Bio-Obst. Wie kann das Aldi hinbekommen? Gar nicht, richtig. Und das ist dann irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Bei Rossmann und dm erwartet man sowas ja auch und das wird auch von vielen genutzt. Das erwarte ich einfach auch mittlerweile von meinem Lebensmitteleinzelhändler.
Die Lidl App bietet mir jede Woche locker fünf oder mehr Produkte günstiger an, die sie aus meinem Einkaufsverhalten gelernt hat. Warum sollte ich dann irgendwo kaufen, wo diese teurer sind? Aldi verschläft hier komplett den Wandel? Und wie schon erwähnt die Dinge des täglichen Bedarfs und die Basics kosten bei Aldi und Lidl und allen andern sowieso quasi das gleiche
Dieter Schwarz hat dich auch schon gläsern gemacht
Ich erwische mich öfter dabei wie ich immer mehr nur zu Aldi gehe da sie eben keine App haben und mich nicht an der Kasse nerven. Aldi hat ausserdem alles was ich benötige und keine app muss auch nichts heißen da das Einkaufsverhalten der Bürger schon immer verschieden war.
Zum Glück interessieren mich 2-3 Euro mehr oder weniger beim Einkauf nicht, Luxus, ich weiß. In den letzte Monaten habe ich radikal Apps auf meinem iPhone ausgemistet und kann und will (!) es mir vor allem leisten, dass ich diese ganzen Apps von zig Anbietern wie Kaufland, Lidl und wie sie alle heiße nicht nutzen muss.
Jeder kleine Mini-Laden hat jetzt so ein App-System und womöglich werde ich einfach nur alt (wobei gerade die älteren Menschen in meinem Umfeld diese Apps gerne nutzen), aber ich bin davon genervt.
Bei uns ist es ähnlich wie bei Prime, seit dem wir selbst kein Prime mehr haben, geben wir eher weniger Geld bei Amazon aus, man bestellt weniger und das, was man wirklich benötigt, kostet einen ehrlich gesagt nicht mehr Geld, wenn man klug einkauft. Spontankäufe für Kleinigkeiten sind schwieriger, das stimmt, damit kann man aber gut leben. Und die Apps haben bei uns im Alltag keinen echten Unterschied gemacht. Ja, mal 2-3 Euro, wie oben geschrieben, aber dann hat man auch Dinge gekauft, die man nicht auf der Liste hatte, weil sie, sonst würden die Anbieter nicht das Geld in die Entwicklung stecken, sich rechnen.
Würden die Kunden wirklich mehr Geld damit sparen, dann würde die Schwarz-Gruppe das nicht so massiv bewerben.
Als vierköpfige Familie geben wir etwa 650 € im Monat für Lebensmittel aus, durch die Appnutzung spart man zwischen 5 und 10 %, je nach Produkten. Das erachte ich schon als relevante Größe. Im Vorfeld dieses Beitrags habe ich mir auch die Prospekte von Aldi und Lidl angeschaut, keines der Angebote aus dem Aldi-Prospekt hätte ich gekauft, weil sie einfach nicht zu unserem Nutzungsverhalten passen. Bei Netto ist das übrigens ähnlich, das ist der Discounter von Edeka und auch hier funktioniert die Personalisierung inzwischen sehr gut. Wenn einem das Finanzielle eher egal ist, dann ist das natürlich nachrangig, dann wird man vermutlich auch nicht in Angebotsprospekte schauen.
Ein Glück kann jeder selber entscheiden wo er einkaufen möchte und ob mit oder ohne app
Na, das sowieso. Aber darum geht es nicht. Es geht vor allem darum, dass Aldi seinen Kunden erzählt, dass sie die besten Preise für ihre Produkte bekommen, auch ohne App und Punkte. Das ist so nicht mehr haltbar. Ich wünschte selbst, es wäre anders. Wie im Beitrag erwähnt.
Bei uns war der Unterschied deutlich geringer, pro Einkauf waren es wie gesagt eher 2-3 Euro. Und man kaufte Dinge, die man nicht auf dem Plan hatte, weil die App einem ein tolles Angebot zeigte. Wie gesagt, die sind ja nicht dumm, solche Apps werden nicht entwickelt, damit Kunden mehr Geld sparen.
Wenn man das System für sich richtig ausreizen und mehr herausholen kann, wunderbar. Ich verzichte auf die paar Euro im Monat und behaupte, auch wenn ich das nicht wissenschaftlich gemessen habe, dass ich ohne die App sogar mehr spare, weil ich weniger unnötigen Kram kaufe. Ähnlich wie bei Prime.
Wie schon gesagt, ist das Thema sowieso nachrangig, wenn man nicht auf den Euro schaut. Wir kaufen sehr strikt nach Einkaufsliste und die Einsparungen werden automatisch in unserem Haushaltsbuch ausgewiesen.
Den entscheidenden Unterschied kann man nicht wegreden: Wie jedes moderne (IT-)Unternehmen lernt auch Lidl dein Einkaufsverhalten kennen und bietet dir passende Rabatte an. Das kann Aldi schlicht nicht.
Je jünger und technikaffiner die Kunden sind, desto mehr werden sie das erwarten, denn das sind sie aus anderen Lebensbereichen auch gewohnt. Ich gehe daher davon aus, dass Aldi diesen Standpunkt nicht ewig vertreten wird.
Ich glaube auch, dass es wichtig für die Zukunft ist, das streite ich nicht ab, aber ich sage nur, dass die Unternehmen am Ende immer mehr an diesem App-System verdienen, als die Kunden wirklich dabei sparen. Die Schwarz-Gruppe ist nicht umsonst führend in ihrer Branche.
Am Ende gewinnt aber immer die „Bank“ und nicht der „Spieler“, das ist hier nicht anders. Es sei denn, man ist ein Spieler mit System, zählt beispielsweise bei Black Jack. Das funktioniert dann bei einer App von Lidl auch und wenn das für euch funktioniert und ihr nicht unnötigen Kram kauft, dann ist das gut. Das war ja nur meine Meinung, dass ich nicht jedem Konzern meine Daten für ein paar Euro pro Woche schenken möchte.
Ihr nutzt also auch nicht die dm App und den dm Baby Club und sowas? Oder Payback? Muss natürlich jeder selber wissen aber da lasst ihr viel Geld liegen
Meine Frau nutzt Payback und vielleicht auch das von dm, das weiß ich gar nicht, aber wir haben da noch einen Luxus, denn einige Produkte (wie Windeln) müssen wir nicht selbst bezahlen, wie haben quasi ein Großeltern-Abo 😄
Man muss keine App des Ladens haben, um die Prospekte digital zu lesen.
Will man die App nutzen, verschenkt man noch mehr Daten über sich selbst – wird transparenter für (in dem Fall) LIDL und am Ende der Kette auch manipulierbarer. Und wenn diese Daten verkauft werden, wissen es andere gleich mit.
Man muss nicht jeden Mist mitmachen und da bin ich lieber bei Aldi ohne die Datenkrake.
Hallo Daniel, was genau hat das mit den genannten Punkten in meinem Beitrag zu tun? Prospekten fehlt Personalisierung. Selbstverständlich muss man nicht alles mitmachen, aber man sollte auch nicht so tun, als ob man dann den besten Preis bekommen würde. Das versucht Aldi mit seiner Aktion zu verkaufen und das stimmt so nun mal nicht mehr.
Ich verstehe das so, dass Aldi sagt, dass bei denen die gleichen Preise für Kunden mit App und für Kunden ohne App gelten. Und das ist bei anderen Läden eben nicht mehr so.
Ich persönlich bin auch Team „ohne App“.
Mein Handy ist eh schon geflutet mit Apps. Da muss ich jetzt nicht zwingend auch noch pro Supermarkt ne App installieren. Mach ich das bei Lidl aber nicht, zahle ich am Ende aber eben mehr für manche Artikel als die Appnutzer.
Mir ist die Vorgehensweise von Aldi da ehrlich gesagt sympatisch.
Du zahlst bei Aldi ohne App in der Regel genauso viel wie bei Lidl ohne App. Sämtliche Basisprodukte sind nahezu preisgleich, bei allen Discounter. Der Unterschied entsteht in der Regel durch Aktionsangebote sowie Coupons und persönliche Angebote. Du kannst auch ohne App gezielt Prospektangebote bei Aldi suchen und dort unterm Strich vielleicht mehr sparen als bei Lidl, die sind aber natürlich nicht personalisiert. Kommt immer darauf an, was man bevorzugt. Wie im Beitrag erwähnt, würde ich auch lieber ohne App einkaufen, inzwischen ist die Personalisierung aber so gut, dass man mit App doch merklich spart und eben bei genau bei den Produkten, die zu einem passen.
Hatte mal die Lidl+ App. Insgesamt gesehen sind diese Apps aus Kundensicht für mich unwirtschaftlich.
Ob ich etwas spare, hängt davon ab, was ich entscheide einzukaufen und wo. Nicht von ein paar Euro Rabatt.
Diese Apps werden von den Unternehmen angeboten, weil sie dadurch mehr Umsatz mit den Kunden machen. Das sollte eigentlich klar sein.
Dass man zusätzlich seine Daten abliefert, kommt dazu.
Ich finde es gut, dass Aldi das nicht anbietet. Egal ob ich da einkaufen gehe oder nicht. Mal so, mal so.