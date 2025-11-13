ALDI TALK Jahres-Pakete: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen

Ab heute, dem 13. November 2025, erhöht ALDI TALK das Datenvolumen seiner Jahres-Pakete um bis zu 50 Prozent.

Laut Unternehmensangaben stehen mit den neuen Jahres-Paketen XS, S und L künftig 60, 250 und 450 GB Datenvolumen zur Verfügung – bisher waren es 40, 200 und 350 GB.

Der Preis bleibt mit 69,99 € bis 149 € pro Jahr unverändert, die Pakete enthalten 5G-Nutzung mit maximal 100 Mbit/s im Download. Das Datenvolumen kann flexibel über 365 Tage verwendet werden.

Mehr Datenvolumen und App-Bonus bei ALDI TALK

Zusätzlich bietet ALDI TALK vom 13. November bis 31. Dezember 2025 einen einmaligen App-Bonus an. Nutzer können in der ALDI TALK App kostenlos bis zu 50 GB Extra-Daten aktivieren.

Damit steigen die Gesamtvolumina auf 65 GB (XS), 270 GB (S) und 500 GB (L). Nach Ablauf der Laufzeit verfällt nicht verbrauchtes Volumen, eine Verlängerung der Aktion ist laut Anbieter möglich.

Wesentliche Paketdetails

XS: 60 GB + 5 GB App-Bonus = 65 GB für 69,99 €

S: 250 GB + 20 GB App-Bonus = 270 GB für 99,99 €

L: 450 GB + 50 GB App-Bonus = 500 GB für 149 €

Für Neukunden ist vom 13. bis 23. November ein vergünstigtes Starter-Set erhältlich, das laut Angaben von ALDI TALK nur 2,99 € kostet und 10 € Startguthaben enthält. Danach gilt wieder der reguläre Preis von 9,99 €. Die Jahres-Pakete sind für Neu- und Bestandskunden buchbar, die Aktivierung erfolgt über die ALDI TALK App oder in ALDI‑Filialen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.