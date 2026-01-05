Alkohol in Deutschland: Billiger als in 26 EU-Ländern

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten zu Alkoholpreisen im EU-Vergleich. Demnach sind alkoholische Getränke in Deutschland so billig wie in fast keinem anderen EU-Land.



Im Rahmen des „Dry January“ einer Kampagne zum Verzicht auf Alkohol, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis), dass Preise für alkoholische Getränke im deutschen Einzelhandel im Oktober 2025 ganze 14 Prozent unter dem EU-Durchschnitt lagen. Nur in Italien waren sie noch günstiger mit minus 19 Prozent. In Finnland lagen die Preise hingegen 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt.

Dänemark verzeichnete 23 Prozent über dem EU-Schnitt, Belgien 13 Prozent und Polen neun Prozent mehr. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg lagen ungefähr im Durchschnitt. Tschechien und Österreich wiesen niedrigere Preise aus mit minus sieben bzw. elf Prozent.

Preisunterschiede bei alkoholfreien Getränken

Alkoholfreie Getränke kosteten in Deutschland im Oktober 2025 zwei Prozent über dem EU-Durchschnitt. Laut Destatis lagen sie in Lettland am teuersten mit 46 Prozent über dem Schnitt, was auf die Zuckersteuer zurückzuführen ist. Dänemark und die Niederlande zeigten ebenfalls hohe Preise mit plus 30 bzw. 23 Prozent, während Italien mit minus 18 Prozent günstigste war.

Alkoholkonsum pro Kopf

Laut Angaben der WHO tranken Erwachsene in Deutschland im Jahr 2022 durchschnittlich 11,2 Liter reinen Alkohol pro Kopf, was umgerechnet 448 Gläsern Bier entspricht. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem Liter gegenüber 2012. Im EU-Vergleich lag Deutschland mit diesem Wert auf Platz neun hinter Rumänien, wo der Pro-Kopf-Verbrauch bei 17,1 Litern lag.

Schlüsseldaten im Überblick

Alkoholpreise DE: -14 % zum EU-Schnitt (Oktober 2025)

Alkoholfrei DE: +2 % zum EU-Schnitt

Konsum DE 2022: 11,2 Liter pro Kopf

Rückgang: -1 Liter in 10 Jahren

EU-Spitze: Rumänien 17,1 Liter

Ich sehe in den Daten einen leichten Trend zu sinkendem Konsum, obwohl die Preise günstig sind. Das deutet durchaus auf eine wachsende Gesundheitsbewusstheit hin. Dennoch empfinde ich die allgegenwärtige und günstige Verfügbarkeit von Alkohol sowie die tiefe Verankerung des Alkohols in der deutschen Gesellschaft als bedrückend.