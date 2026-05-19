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PŸUR startet WM-Countdown-Tarif mit Gratis-Zugaben

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Pyur

Das Telekommunikationsunternehmen PŸUR startet ab dem 19. Mai 2026 eine zeitlich begrenzte Tarifaktion mit TV- und Streaming-Zugaben.

PŸUR hat seinen sogenannten WM-Countdown gestartet. Bestandteil der Aktion ist unter anderem der Tarif Kombi 250 inklusive PŸUR TV HD. Die Aktion ist bis zum 02.06.2026 um 9:59 Uhr befristet.

Der Tarif wird laut PŸUR für 35 Euro monatlich als Dauerrabatt angeboten. Zusätzlich fällt eine Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro an. Ein Router ist im Angebot enthalten, Versandkosten von 9,99 Euro kommen jedoch hinzu. Ebenfalls enthalten sind laut Unternehmen zwölf Monate Joyn+ ohne Zusatzkosten.

PŸUR kombiniert Internettarif mit TV- und Streaming-Angeboten

Neben PŸUR TV HD umfasst das Angebot auch eine PŸUR TV Box beziehungsweise Soundbox, für die laut Unternehmensangaben monatlich 6,99 Euro berechnet werden.

Bestandteile der Aktion:

  • Kombi 250 mit PŸUR TV HD
  • 35 Euro monatlicher (Dauerrabatt)
  • Zwölf Monate Joyn+ inklusive
  • Router und TV-Box im Paket enthalten

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


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