Die letzte Schlacht rückt näher: Das „epische“ Battle von Apple

Es geht in die letzte Runde, die Epic (daher das Wortspiel in der Überschrift) mit Apple im Rechtsstreit ausüben wird und daher spricht man davon, dass „die letzte Schlacht näher rückt“. Epic geht es hier um die „unfairen“ Bedingungen bei Apple.

Konkret geht es um die hohen Gebühren im App Store und man hofft, dass die Regulatoren der Welt dieser Vorgehensweise mehr Einhalt bieten werden und bringt daher Fortnite offiziell und weltweit zurück in den App Store (hier geht es zur App).

Apple weiß, dass das US-Bundesgericht das Unternehmen dazu zwingen wird, Transparenz über die Berechnung seiner App-Store-Gebühren zu schaffen. Fortnite kehrt jetzt in den App Store zurück, weil wir zuversichtlich sind, dass Regierungen weltweit die ungerechtfertigten Gebühren von Apple nicht hinnehmen werden, sobald Apple gezwungen ist, seine Kosten offenzulegen.

Am Ende geht es um Geld, viel Geld, sowohl für Tim Cook von Apple als auch Tim Sweeney von Epic. Es ist ein Streit um Geld und das eine Unternehmen (Epic) führt ihn, weil die mobile Plattform wichtig ist und man sie nicht wie beim PC kontrollieren kann, die andere Partei (Apple) wehrt sich, weil daran ein Rattenschwanz hängt.

Gelingt es Epic, folgt der Rest und die Service-Sparte von Apple ist ohne große Mühe eine extrem lukrative Sparte und Gelddruckmaschine, diese ist bedroht.

Eine objektiv bessere Sichtweise gibt es nicht, egal, welchem Tim man hier am Ende zustimmt, es ist eine subjektive Angelegenheit. Hat Apple das Hausrecht? Hat man eine monopolistische Stellung? Die „letzte Schlacht“ (was für eine unnötig harte Ausdrucksweise von Epic) wird es in den USA also schon bald entscheiden.

PS: Mit Google hat sich Epic vor wenigen Wochen geeinigt.