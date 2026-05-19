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3,40 Prozent: Consorsbank dreht am Tagesgeld-Angebot

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Consorsbank

Die Consorsbank verlängert den Aktionszinssatz für Neukunden auf dem Tagesgeldkonto auf fünf Monate.

Die Bank passt ab sofort das Neukundenangebot an und verlängert die Laufzeit des erhöhten Zinssatzes von drei auf fünf Monate. 3,40 % p. a. gelten für Einlagen bis 1.000.000 Euro und laut Anbieter für Tagesgeld sowie für Neukunden bei Wertpapierdepot, RISE und Junior-Depot.

Neukundenangebot der Consorsbank mit Tagesgeldzinsen im Überblick

Überblick Konditionen

  • 3,40 % p. a. auf das Tagesgeld für 5 Monate
  • Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich
  • maximale Anlagesumme 1.000.000 Euro
  • kostenloses Wertpapierdepot vom besten Online Broker inklusive
  • Alle ETF-Sparpläne für 0 Euro Sparplangebühr
  • Angebot gilt für Neukunden

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden. Nach Ablauf der fünfmonatigen Zinsaktion gelten laut Consorsbank die regulären Tagesgeldkonditionen.

Die Consorsbank unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland bis 100.000 Euro pro Kunde über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

Zum Consorsbank Tagesgeld →

Erst kürzlich hat die Consorsbank verkündet, dass man die Einführung des europäischen Bezahlsystems Wero bis „spätestens bis Dezember 2026“ plant.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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