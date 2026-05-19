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Xbox-Nutzer sind eindeutig: „Wir wollen exklusive Spiele zurück“

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Die Entscheidung, dass die Spiele der Xbox Studios auch auf andere Konsolen wandern, gefällt den Xbox-Spielern gar nicht, das zeigt ein neues Portal, in dem man Microsoft direkt Feedback schicken kann. Der Beitrag, der derzeit mit großem Abstand am beliebtesten ist, ist die Forderung nach Xbox-Exklusivspielen.

Ohne diese würde es keinen Grund mehr für eine Konsole von Microsoft geben, so der Beitrag. Ebenfalls beliebt sind Themen wie eine bessere Abwärtskompatibilität, ein kostenloser Zugang für Multiplayer-Runden und ein Familienabo für den Xbox Game Pass. Microsoft muss aber nicht auf die Wünsche der Nutzer reagieren.

Von offizieller Seite hat man jedoch bestätigt, dass man das Thema diskutiert, auch mit Blick auf die Entscheidung von Sony. Das Problem ist nur, dass man, wenn man diesen Weg geht, zwei Dinge beachten muss. Zum einen wäre das ein kurzfristiger Rückschlag beim Umsatz, sowas hassen Aktionäre, das lässt sich schwer machen.

Aber, selbst wenn man diesen Weg gehen sollte, so stellt sich die Frage, ob das Kind nicht schon in den Brunnen gefallen ist. die PlayStation ist die mit großem Abstand dominante Konsole dieser Generation, das holt man nicht mehr auf. Wenn, dann wäre das also eine Strategie für die nächste Konsolengeneration der Xbox.

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