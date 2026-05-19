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Low-Latency-DOCSIS: Vodafone verspricht schnelleres Kabel-Internet

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Vodafone schaltet eine neue Technologie für geringere Reaktionszeiten im Kabel-Internet frei.

Vodafone startet mit der Einführung eines sogenannten Latenz-Boosters im deutschen Kabelnetz.

Laut Unternehmensangaben soll die Technik die Reaktionszeiten bei zeitkritischen Anwendungen wie Videokonferenzen oder Online-Gaming deutlich senken. Besonders in Stoßzeiten mit hoher Netzauslastung sollen Nutzer davon profitieren.

Die technische Freischaltung beginnt zunächst in ausgewählten Netzsegmenten. Bis Herbst 2026 soll die Technologie für rund 12 Millionen Haushalte verfügbar sein.

Ab Oktober sollen zudem erste Kabel-Router per Firmware-Update unterstützt werden. Innerhalb von zwei Jahren will Vodafone die Technik netzseitig für insgesamt 24 Millionen Haushalte bereitstellen.

Vodafone setzt auf Low-Latency-DOCSIS im Kabelnetz

Die Technologie basiert auf dem Kabelstandard DOCSIS. Laut Vodafone werden bestimmte Datenströme im Netz priorisiert behandelt. Anwendungen mit hohen Anforderungen an kurze Reaktionszeiten sollen dadurch schneller übertragen werden, auch wenn parallel große Downloads oder Updates laufen.

Wichtige Punkte zur Einführung:

  • Freischaltung startet ab sofort
  • 12 Millionen Haushalte bis Herbst geplant
  • Router-Updates ab Oktober vorgesehen
  • Live-Test lief zuvor in Stuttgart

Nach Unternehmensangaben wurde die Technik bereits in Stuttgart getestet. Dort habe ein mehrmonatiger Live-Test mit rund 100 Anschlüssen stattgefunden. Vodafone spricht von mehr als halbierten Reaktionszeiten bei bestimmten Anwendungen unter hoher Netzlast.

Ich halte die Entwicklung für relevant, weil stabile und schnelle Reaktionszeiten für viele digitale Anwendungen zunehmend wichtiger werden. Die aktuellen Vodafone-Kabelinternetangebote findet ihr online.

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