Apple plant riesiges Barrierefreiheits-Update für iPhone und Co.
Apple erweitert seine Bedienungshilfen mit neuen KI-Funktionen für iPhone, Mac, Apple TV und Vision Pro.
Apple hat mehrere neue Funktionen zur Barrierefreiheit angekündigt, die noch im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Im Mittelpunkt stehen Erweiterungen für VoiceOver, Lupe, Sprachsteuerung und den Reader für Bedienungshilfen. Laut Apple basieren viele Neuerungen auf Apple Intelligence und sollen die Bedienung von Geräten für Menschen mit Seh-, Hör- oder Mobilitätseinschränkungen vereinfachen.
Für blinde oder sehbehinderte Nutzer sollen VoiceOver und die Lupe künftig detailliertere Bild- und Umgebungsbeschreibungen liefern. Anwender können dabei laut Unternehmensangaben per natürlicher Sprache Fragen zu Bildinhalten stellen und Folgefragen formulieren.
Auch die Sprachsteuerung soll flexibler werden, indem Nutzer Bildschirmbereiche oder Schaltflächen einfacher beschreiben können, ohne genaue Bezeichnungen kennen zu müssen.
Neue Untertitel und Rollstuhlsteuerung für Apple Vision Pro
Apple kündigte außerdem automatisch generierte Untertitel für Videos ohne vorhandene Untertitel an. Die Funktion soll auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro verfügbar werden. Laut Apple erfolgt die Spracherkennung direkt auf dem Gerät. Nutzer können Darstellung und Größe der Untertitel individuell anpassen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Apple Vision Pro. Das Headset soll künftig kompatible Elektrorollstühle per Augensteuerung bedienen können. Zunächst startet die Funktion in den USA mit Unterstützung für ausgewählte alternative Antriebssysteme.
Zusätzlich plant Apple neue Bedienhilfen für tvOS, verbesserte Unterstützung für Hörgeräte sowie Funktionen für Gebärdensprach-Apps und spezielle Gamecontroller.
Weitere angekündigte Neuerungen:
- Reader für Bedienungshilfen mit Übersetzungsfunktion
- Größere Textdarstellung auf Apple TV
- Gesichtsgesten zur Steuerung der Vision Pro
- Neue Funktionen für Hörgeräte und FaceTime
Ich finde besonders interessant, dass Apple Barrierefreiheit zunehmend direkt mit KI-Funktionen verknüpft. Gerade die Kombination aus natürlicher Sprache, automatischen Untertiteln und Augensteuerung zeigt, wie stark sich Bedienkonzepte in den kommenden Jahren verändern könnten.
Neue Funktionen zur Barrierefreiheit von Apple
VoiceOver und Sehunterstützung
- Detailliertere Bildbeschreibungen mit Apple Intelligence
- Beschreibung von Fotos, Rechnungen und Dokumenten
- Fragen zu Kamerainhalten per natürlicher Sprache
- Folgefragen zu visuellen Inhalten möglich
- Erweiterte Live-Erkennung über die Aktionstaste
Lupe-App
- Visuelle Beschreibungen mit Apple Intelligence
- Kontrastreiche Benutzeroberfläche für Sehbehinderte
- Fragen zu erkannten Objekten und Dokumenten
- Steuerung per Sprachbefehlen
- Befehle wie „Vergrößern“ oder „Taschenlampe einschalten“
Sprachsteuerung
- Navigation mit natürlicher Sprache
- Beschreibung von Bildschirmobjekten ohne exakte Bezeichnungen
- Neue Funktion „Sag, was du siehst“
- Steuerung von Apps anhand visueller Beschreibungen
- Bessere Unterstützung bei nicht barrierefrei beschrifteten Elementen
Reader für Bedienungshilfen
- Verbessertes Lesen komplexer Dokumente
- Unterstützung für mehrspaltige Layouts
- Darstellung von Bildern und Tabellen optimiert
- Zusammenfassungen von Artikeln auf Abruf
- Integrierte Übersetzungsfunktion
- Beibehaltung individueller Schrift- und Farbeinstellungen
Automatische Untertitel
- Automatische Untertitel für Videos ohne vorhandene Untertitel
- Transkription gesprochener Inhalte direkt auf dem Gerät
- Unterstützung für private Videos und Streams
- Verfügbar auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro
- Anpassbare Darstellung der Untertitel
Apple Vision Pro
- Steuerung kompatibler Elektrorollstühle per Augenbewegung
- Unterstützung alternativer Rollstuhl-Antriebssysteme
- Gesichtsgesten für Tippen und Systemaktionen
- Auswahl von Elementen per Blicksteuerung
- Fahrzeugbewegungshinweise gegen Reisekrankheit
tvOS und Apple TV
- Neue Funktion „Größerer Text“
- Vergrößerung von Bildschirmtexten für bessere Lesbarkeit
Hör- und Kommunikationshilfen
- Verbesserte Kopplung von Hörgeräten mit Apple-Geräten
- Optimierter Wechsel zwischen Geräten
- Namenserkennung in über 50 Sprachen
- API für Gebärdensprach-Dolmetscher in FaceTime
Gaming und Eingabehilfen
- Unterstützung des Sony Access Controllers
- Individuelle Anpassung von Tasten und Steuerung
- Kombination von zwei Controllern möglich
Hikawa Grip & Stand
- Adaptives MagSafe-Zubehör für iPhone
- Entwickelt für Nutzer mit eingeschränkter Greiffähigkeit
- Neue Farbvarianten im Apple Online Store
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