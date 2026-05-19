Apple plant riesiges Barrierefreiheits-Update für iPhone und Co.

Apple erweitert seine Bedienungshilfen mit neuen KI-Funktionen für iPhone, Mac, Apple TV und Vision Pro.

Apple hat mehrere neue Funktionen zur Barrierefreiheit angekündigt, die noch im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Im Mittelpunkt stehen Erweiterungen für VoiceOver, Lupe, Sprachsteuerung und den Reader für Bedienungshilfen. Laut Apple basieren viele Neuerungen auf Apple Intelligence und sollen die Bedienung von Geräten für Menschen mit Seh-, Hör- oder Mobilitätseinschränkungen vereinfachen.

Für blinde oder sehbehinderte Nutzer sollen VoiceOver und die Lupe künftig detailliertere Bild- und Umgebungsbeschreibungen liefern. Anwender können dabei laut Unternehmensangaben per natürlicher Sprache Fragen zu Bildinhalten stellen und Folgefragen formulieren.

Auch die Sprachsteuerung soll flexibler werden, indem Nutzer Bildschirmbereiche oder Schaltflächen einfacher beschreiben können, ohne genaue Bezeichnungen kennen zu müssen.

Neue Untertitel und Rollstuhlsteuerung für Apple Vision Pro

Apple kündigte außerdem automatisch generierte Untertitel für Videos ohne vorhandene Untertitel an. Die Funktion soll auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro verfügbar werden. Laut Apple erfolgt die Spracherkennung direkt auf dem Gerät. Nutzer können Darstellung und Größe der Untertitel individuell anpassen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Apple Vision Pro. Das Headset soll künftig kompatible Elektrorollstühle per Augensteuerung bedienen können. Zunächst startet die Funktion in den USA mit Unterstützung für ausgewählte alternative Antriebssysteme.

Zusätzlich plant Apple neue Bedienhilfen für tvOS, verbesserte Unterstützung für Hörgeräte sowie Funktionen für Gebärdensprach-Apps und spezielle Gamecontroller.

Weitere angekündigte Neuerungen:

Reader für Bedienungshilfen mit Übersetzungsfunktion

Größere Textdarstellung auf Apple TV

Gesichtsgesten zur Steuerung der Vision Pro

Neue Funktionen für Hörgeräte und FaceTime

Ich finde besonders interessant, dass Apple Barrierefreiheit zunehmend direkt mit KI-Funktionen verknüpft. Gerade die Kombination aus natürlicher Sprache, automatischen Untertiteln und Augensteuerung zeigt, wie stark sich Bedienkonzepte in den kommenden Jahren verändern könnten.

Neue Funktionen zur Barrierefreiheit von Apple

VoiceOver und Sehunterstützung

Detailliertere Bildbeschreibungen mit Apple Intelligence

Beschreibung von Fotos, Rechnungen und Dokumenten

Fragen zu Kamerainhalten per natürlicher Sprache

Folgefragen zu visuellen Inhalten möglich

Erweiterte Live-Erkennung über die Aktionstaste

Lupe-App

Visuelle Beschreibungen mit Apple Intelligence

Kontrastreiche Benutzeroberfläche für Sehbehinderte

Fragen zu erkannten Objekten und Dokumenten

Steuerung per Sprachbefehlen

Befehle wie „Vergrößern“ oder „Taschenlampe einschalten“

Sprachsteuerung

Navigation mit natürlicher Sprache

Beschreibung von Bildschirmobjekten ohne exakte Bezeichnungen

Neue Funktion „Sag, was du siehst“

Steuerung von Apps anhand visueller Beschreibungen

Bessere Unterstützung bei nicht barrierefrei beschrifteten Elementen

Reader für Bedienungshilfen

Verbessertes Lesen komplexer Dokumente

Unterstützung für mehrspaltige Layouts

Darstellung von Bildern und Tabellen optimiert

Zusammenfassungen von Artikeln auf Abruf

Integrierte Übersetzungsfunktion

Beibehaltung individueller Schrift- und Farbeinstellungen

Automatische Untertitel

Automatische Untertitel für Videos ohne vorhandene Untertitel

Transkription gesprochener Inhalte direkt auf dem Gerät

Unterstützung für private Videos und Streams

Verfügbar auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Vision Pro

Anpassbare Darstellung der Untertitel

Apple Vision Pro

Steuerung kompatibler Elektrorollstühle per Augenbewegung

Unterstützung alternativer Rollstuhl-Antriebssysteme

Gesichtsgesten für Tippen und Systemaktionen

Auswahl von Elementen per Blicksteuerung

Fahrzeugbewegungshinweise gegen Reisekrankheit

tvOS und Apple TV

Neue Funktion „Größerer Text“

Vergrößerung von Bildschirmtexten für bessere Lesbarkeit

Hör- und Kommunikationshilfen

Verbesserte Kopplung von Hörgeräten mit Apple-Geräten

Optimierter Wechsel zwischen Geräten

Namenserkennung in über 50 Sprachen

API für Gebärdensprach-Dolmetscher in FaceTime

Gaming und Eingabehilfen

Unterstützung des Sony Access Controllers

Individuelle Anpassung von Tasten und Steuerung

Kombination von zwei Controllern möglich

Hikawa Grip & Stand