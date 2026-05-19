ING Deutschland: ETF-Anlegerzahl verdoppelt sich

Die ING Deutschland verzeichnet einen deutlichen Anstieg der ETF-Anlegerinnen und Anleger in Deutschland seit 2022.

Die Zahl der aktiven ETF-Anleger ist laut einer Auswertung der Bank von 629.000 auf 1,3 Millionen gestiegen. Der Anteil an ING-Depotkunden mit ETFs wuchs von 922.000 auf 1,8 Millionen. Die ING Deutschland sieht darin einen klaren Trend zum langfristigen Vermögensaufbau.

ETF Wachstum nach Geschlecht und Alter in Deutschland

Bei Frauen stieg die Zahl der Anlegerinnen um 137 Prozent auf 581.000, bei Männern um 96 Prozent auf 755.000. Im Schnitt investieren Männer 167 Euro in Sparpläne (2022: 153 Euro), während Frauen mit 141 Euro leicht darunter liegen (2022: 132 Euro).

Besonders dynamisch entwickeln sich jüngere Gruppen. Unter 18-Jährige vervierfachten sich auf über 221.000 Anleger. Die 18 bis 29-Jährigen sowie die 30 bis 49-Jährigen sparen im Schnitt rund 171 bis 173 Euro monatlich und erhöhen ihre Sparraten deutlich.

Regional verschiebt sich der Fokus in Richtung Europa-ETFs, deren Käufe und Sparpläne stärker wachsen als der Gesamtmarkt. US-ETFs bleiben stabil bei Transaktionen, verlieren jedoch beim Nettokaufvolumen an Anteil.

Global-ETFs bleiben die dominierende Produktklasse über alle Alters- und Zielgruppen hinweg. Sie prägen sowohl Käufe als auch Bestände deutlich. Insgesamt zeigt sich ein breiter Einstieg in den Kapitalmarkt.

Alle Datenpunkte im Überblick

Aktive ETF-Anleger bei der ING: 629.000 (2022) → 1,3 Millionen (2026)

Depotkundinnen und -kunden mit mindestens einem ETF: 922.000 → 1,8 Millionen

Anteil der Depotkunden mit ETF: 41 Prozent → 55 Prozent

Männer als ETF-Anleger: 384.000 → 755.000 (+96 Prozent)

Frauen als ETF-Anlegerinnen: 245.000 → 581.000 (+137 Prozent)

Durchschnittliche monatliche Sparrate Männer: 153 Euro (2022) → 167 Euro

Durchschnittliche monatliche Sparrate Frauen: 132 Euro (2022) → 141 Euro

Durchschnittliches ETF-Investmentvolumen Männer: 33.000 Euro → 46.000 Euro

Durchschnittliches ETF-Investmentvolumen Frauen: 26.000 Euro → 33.000 Euro

Durchschnittliche Anzahl gehaltener ETFs: Männer 6,2 → Frauen 5,2

Sparrate 18- bis 29-Jährige: 171 Euro monatlich (+21 Prozent seit 2022)

Sparrate 30- bis 49-Jährige: 173 Euro monatlich (+17 Prozent seit 2022)

Unter 18-Jährige ETF-Anleger (über Junior-Depot): ca. 55.000 → über 22.1000

Durchschnittliche Sparrate unter 18-Jährige: 87 Euro monatlich

Europa-ETF Nettokaufvolumen: 3,9 Millionen Euro (April 2022) → 29 Millionen Euro (März 2026)

Anteil Europa-ETFs am Nettokaufvolumen: 1,0 Prozent → 4,4 Prozent

Wachstum Europa-ETF-Sparpläne: +348 Prozent

Wachstum aller ETF-Sparpläne: +127 Prozent

US-ETF Nettokaufvolumen: 35 Millionen Euro (2022) → 17 Millionen Euro (2026)

Anteil USA am Kaufvolumen: -2,5 Prozentpunkte

Anteil EU am Kaufvolumen: +1,3 Prozentpunkte

Anteil US-ETFs an Transaktionen und Sparplänen: 6 Prozent

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Info Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines bestimmten Index, wie beispielsweise dem DAX oder dem MSCI World, nachbildet. Anstatt einzelne Aktien auszuwählen, investieren Anleger mit einem ETF automatisch in viele Unternehmen gleichzeitig. Dadurch entsteht eine breite Streuung des Kapitals, wodurch sich das Risiko im Vergleich zu einzelnen Aktien reduziert. ETFs werden wie Aktien an der Börse gehandelt und können während der Handelszeiten jederzeit gekauft oder verkauft werden.

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