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PlayStation Plus: Neue Spiele und höhere Preise

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Ab heute gibt es neue Spiele bei PlayStation Plus, darunter auch wieder Red Dead Redemption 2, eines meiner Lieblingsspiele, welches ich sehr empfehlen kann. Es ist weiterhin die PS4-Version, weil Rockstar keine PS5-Version veröffentlicht hat.

Darüber hinaus gibt es Star Wars Outlaws, was ich besser als erwartet fand, und noch Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged und Enotria: The Last Song.

Und ab morgen gibt es direkt höhere Preise, dann kostet der Monat nämlich mal eben 9,99 Euro und drei Monate gibt es für 27,99 Euro. Bisher nur für neue Nutzer, aber bestehende Nutzer werden die Preiserhöhung sicher auch sehr bald sehen.

Das mit den „Marktbedingungen“ zu begründen ist zwar heftig, weil die Sparte bei Sony besser denn je läuft, aber hey, alles wird teurer, da machen viele einfach mit, auch wenn es nicht notwendig ist. Und Sony ist eben auch ein Aktienunternehmen.

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