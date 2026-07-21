Mobilität

Bahn führt Alkoholverbot an allen Bahnhöfen ein

Autor-Bild
Von
|
Bahn ICE DB
© Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Die Deutsche Bahn plant ein bundesweites Alkoholverbot an ihren Bahnhöfen.

Die Deutsche Bahn will den Konsum von Alkohol auf Bahnsteigen und in Bahnhofshallen künftig bundesweit untersagen. Das Unternehmen bestätigte einen entsprechenden Bericht der „BILD“ gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Ausgenommen bleiben nach den bisherigen Plänen lediglich gastronomische Betriebe innerhalb der Bahnhöfe.

Alkoholverbot an 5.400 Bahnhöfen bis Oktober 2026

Nach Angaben der Bahn soll die Regelung an rund 5.400 Bahnhöfen in Deutschland bis zum 15. Oktober 2026 umgesetzt werden. Betroffen wären Bier, Wein, Spirituosen und andere alkoholische Getränke, sofern sie außerhalb der Bahnhofsgastronomie konsumiert werden. Ein generelles Alkoholverbot in den Zügen der Deutschen Bahn ist hingegen weiterhin nicht vorgesehen.

Die Ankündigung kann auch im Zusammenhang mit einem Vorfall vom vergangenen Freitag auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Offenburg gesehen werden. Dabei wurde ein Bahn-Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt. Nach den bisher bekannten Informationen spielte Alkohol bei dem Ereignis eine Rolle. Bahn-Chefin Evelyn Palla erklärte laut Medienberichten, der Schutz von Mitarbeitern und Reisenden habe für das Unternehmen oberste Priorität.

Ich halte es für nachvollziehbar, dass die Bahn nach schweren Vorfällen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Fahrgäste prüft. Ob ein flächendeckendes Alkoholverbot an Bahnhöfen die gewünschte Wirkung erzielt, wird sich allerdings erst nach der Umsetzung zeigen. Ich befürchte, dass die Kontrolle und Durchsetzung dieses Verbots zumindest herausfordernd werden wird.

Deutsche Bahn führt ab sofort Bodycams im Fernverkehr ein

Die Deutsche Bahn stattet ab sofort über 2000 Mitarbeitende im Fernverkehr schrittweise mit Bodycams aus. Im ersten Schritt betrifft die…

1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Bahn führt Alkoholverbot an allen Bahnhöfen ein
Weitere Neuigkeiten
Toyota Sport Crossover Header
Toyota: Das „Gefühl einer Krise“ kommt auf
in Mobilität
iPhone Ultra: Neue Beta für iOS 27 verrät ein Detail zum Akku
in Smartphones
Google schickt großes Android-Update in die Beta
in Firmware und Updates
Xbox Series X Playstation 5 Vergleich Header
Xbox-Exklusivspiele: Microsoft verwirrt Spieler mit neuer Aussage
in Gaming
Esslingen macht den Nahverkehr komplett elektrisch
in News
Bose: Das ist der neue ANC-Kopfhörer für 2026
in Audio
Statement von Volvo: Klare Ansage für Deutschland
in Mobilität
Der Doomsday kommt: Erster Trailer für Avengers 5
in Unterhaltung
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple iPad mini mit OLED soll „großes“ Chip-Upgrade bekommen
in Tablets
Erste Stadt integriert Wero in Parkautomaten
in Fintech