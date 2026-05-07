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Alphabet und Nvidia kämpfen um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt

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Dass das US-amerikanische Unternehmen Nvidia in den letzten Jahren enorm an Wert und Bedeutung gewonnen hat, ist nichts Neues. Dank seiner Machtposition als Hardware-Lieferant für KI ist das Unternehmen in der heutigen Entwicklung nicht mehr wegzudenken und belegt seit einiger Zeit den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt. Doch der Platz könnte von einem altbekannten Konkurrenten eingenommen werden, der auf der Pirsch ist.

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Die Rede ist von Googles Mutterkonzern Alphabet, der anfangs der KI-Entwicklung hinterherhinkte, in den letzten Monaten dank des starken Fokus auf Gemini und seine zusätzlichen KI-/Cloud-Dienste aber sehr stark zurückgekehrt ist. Während der Marktwert von Nvidia aktuell bei rund 4,8 Billionen Dollar liegt, ist Alphabet mit 4,6 Billionen Dollar knapp dahinter – und die zuletzt beobachtete Wachstumsphase von Alphabet scheint kein Ende zu nehmen.

Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz im Cloud-Segment um 63 %, wodurch die Erwartungen der Börsenanalysten mehr als erfüllt wurden. Ein Grund dafür ist auch die Tatsache, dass Google eigene KI-Chips an Kunden verkauft (Anthropic wurde als neuer Kunde gewonnen) und somit in direkte Konkurrenz zu Nvidia tritt. Laut dem Nachrichtenportal Reuters hat Google die Monetarisierung seines KI-Gesamtkonzepts „besser” organisiert als Nvidia. Seit Jahresanfang ist der Aktienkurs aufgrund dieser Entwicklung um 24 % gestiegen.

Spannend ist auch, dass Google kaum von OpenAI abhängig ist. Im letzten Monat verfehlte OpenAI seine Ziele, was neue Anwender und Einnahmen betrifft. Daraufhin sank der Börsenwert von Nvidia – von 5,2 auf 4,8 Billionen Dollar. Sowohl Alphabet als auch dessen Tochtergesellschaft Google zeigen sich aber von dieser Ankündigung unbeeindruckt.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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