So will Bose die Sonos-Kunden für sich gewinnen

Sonos ist für Multiroom und Standards wie AirPlay oder Spotify Connect bekannt und genau das möchte Bose jetzt auch aufbauen, und zwar mit der neuen Lifestyle-Kollektion. Laut eigenen Angaben „revolutioniert“ Bose damit jetzt „Home Audio“.

Gut, etwas übertrieben, aber um da noch einen draufzupacken, bekommen die ersten drei Speaker direkt noch ein „Ultra“ im Namen spendiert. Damit geht es los:

Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher (349,95 €)

Bose Lifestyle Ultra Soundbar (999,95 €)

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer (899,95 €)

Ein mittelgroßer Speaker, eine Ultra-Soundbar und ein Sub, das gibt es bei Sonos auch, aber noch viel mehr, Bose muss also bald nachlegen, wenn man wirklich eine Alternative sein möchte. Beim Design ist man, wie Sonos, schlicht, und es gibt Weiß und Schwarz. Oder noch eine limitierte Version in einer Holz-Optik zum Start.

Die entsprechende Produktseite zur Lifestyle-Kollektion bei Bose ist online, dort gibt es weitere Details. Sieht gut aus, aber preislich ist man nicht attraktiver als Sonos und Sonos ist etabliert und hat mehr Auswahl und ein gutes Ökosystem.

Ich begrüße die Konkurrenz, sehe bisher aber keinen Grund für eine Alternative.