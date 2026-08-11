Als Verbrenner „getarnt“: Mercedes teasert neues Elektroauto an
Mercedes ist der Meinung, dass die Elektroautos nicht mehr anders aussehen sollten (gut) und keine eigenen Bezeichnungen brauchen (auch gut). Sie sind aber auch der Meinung, dass sie sich wie Verbrenner anfühlen sollten (weniger gut).
Nach dem vollelektrischen GT plant Mercedes-AMG jetzt den nächsten Schritt, die SUV-Version steht an. Und diese hat man diese Woche mit ersten Bildern mehrmals angeteasert. Auch dieses Elektroauto ist „in Affalterbach geboren“, so Mercedes.
Der SUV wird, die die Limousine, modernste Technik verbaut haben und bekommt natürlich ganz viel Leistung mit über 1.000 PS spendiert. Aber es gibt auch wieder die Fake-Gangschaltung und er dürfte ebenfalls wie ein alter Verbrenner klingen.
Das ist also der Weg, den aktuell einige Marken bei Elektroautos im sportlichen Highend-Segment gehen und hoffen, dass man so Skeptiker abholt. Ich finde es selbst zwar überflüssig, aber wenn es anderen gefällt, dann ist das gut und wichtig.
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Ich sehe wirklich keinen Grund, mir ein Verbrennerauto zu kaufen.
Auch nicht, wenn es wie ein richtiges Auto klingt.
Ich sehe wirklich keinen Grund, mir ein Elektroauto zu kaufen.
Auch nicht, wenn es wie ein richtiges Auto klingt.
ok
Solange solche „Sound-Extras“ rein optional eingeschaltet werden, von mir aus. Gehe da Deinen Weg: Wenn es Die-Hard-Gasolinos überzeugt, wäre das der richtige Schritt.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Software wenigstens so clever designt ist, dass die Wahl ob Fake-Sound an oder aus, auch Neustarts übersteht und man den Mist nicht bei jedem Start neu auswählen muss.
Die neuen Mercedes SUVs Coupés sehen doch aus wie Pummelchen oder der dicke Willy aus Biene Maya.