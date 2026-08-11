Als Verbrenner „getarnt“: Mercedes teasert neues Elektroauto an

Mercedes ist der Meinung, dass die Elektroautos nicht mehr anders aussehen sollten (gut) und keine eigenen Bezeichnungen brauchen (auch gut). Sie sind aber auch der Meinung, dass sie sich wie Verbrenner anfühlen sollten (weniger gut).

Nach dem vollelektrischen GT plant Mercedes-AMG jetzt den nächsten Schritt, die SUV-Version steht an. Und diese hat man diese Woche mit ersten Bildern mehrmals angeteasert. Auch dieses Elektroauto ist „in Affalterbach geboren“, so Mercedes.

Der SUV wird, die die Limousine, modernste Technik verbaut haben und bekommt natürlich ganz viel Leistung mit über 1.000 PS spendiert. Aber es gibt auch wieder die Fake-Gangschaltung und er dürfte ebenfalls wie ein alter Verbrenner klingen.

Das ist also der Weg, den aktuell einige Marken bei Elektroautos im sportlichen Highend-Segment gehen und hoffen, dass man so Skeptiker abholt. Ich finde es selbst zwar überflüssig, aber wenn es anderen gefällt, dann ist das gut und wichtig.

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