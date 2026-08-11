Sonos plant ganz neues „Ultra“-Produkt im Herbst

Sonos hat bereits angedeutet, dass man nach dem Play bereit für weitere neue Produkte ist und wir diese im September auf einem Event sehen werden. Und auch ein neuer Kopfhörer deutete sich bereits an, der jetzt bei der FCC entdeckt wurde.

Neben dem Sonos Ace werden wir in diesem Jahr wohl auch den Sonos Ace Ultra sehen, eine noch bessere (und teurere) Version, die neben Bluetooth wohl auch mit WLAN ausgestattet ist, damit man ohne Smartphone die Musik streamen kann.

Spannend ist auch, dass der „S52a“, wie der Sonos Ace Ultra intern heißt, direkt in mehreren Farben auf den Markt kommen könnte: Greige (Grau), Shadow Black (Schwarz), Agave (Grün), Blush (Rosa) und Sand (Beige). Sonos hält sich mit Farben oft zurück, aber hin und wieder (siehe Roam) gibt es eine größere Auswahl.

Ich nutze den Sonos Ace bis heute gerne und habe ihn in meinem TV-Setup hier daheim integriert. Dementsprechend bin ich auf den Sonos Ace Ultra gespannt, auch wenn ich befürchte, dass dieser etwas zu teuer für viele Kunden sein könnte.

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