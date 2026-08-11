Apple bestätigt iOS 26.6.1: Wichtiges Update kommt schon bald

Einen Monat vor dem Release von iOS 27, was sich weiterhin in der Beta befindet, hat Apple die Entwicklung von iOS 26 doch noch nicht ganz abgeschlossen. Nur wenige Tage nach dem Release von iOS 26.6 hat Apple ein neues Update bestätigt.

Wir werden schon bald iOS 26.6.1 sehen, was sich am Wochenende erstmals dank Gerüchten andeutete. Normalerweise veröffentlicht Apple diese Updates einfach so und wir haben diese Woche damit gerechnet, aber Apple hat sich für einen neuen Weg entschieden, denn iOS 26.6.1 wird vorerst als Beta für Interessierte verteilt.

Falls ihr dieses „wichtige Sicherheitsupdate“ also testen wollt, dann aktiviert die Beta in euren Systemeinstellungen. Ich würde aber warten, bis die finale Version von Apple verteilt wird. Damit ist in den nächsten Tagen zu rechnen, ein Datum hat Apple aber noch nicht verraten. Doch sobald das Update da ist, erfahrt ihr es hier.

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