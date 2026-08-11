Gaming

GTA 6 für 100 Euro und kein Rabatt in diesem Jahr

Oliver Schwuchow
Von
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Die Vorbestellungen für GTA 6 übertreffen alle Erwartungen, das hat Take-Two-Chef Strauss Zelnick letzte Woche bereits verraten. Wenn auch ohne konkrete Zahlen, denn diese wird man erst nennen, wenn das Spiel in den Verkauf geht.

Aber im Interview mit CNBC hat er diese Woche nachgelegt und verraten, was sich bereits angedeutet hat: Es haben mehr Menschen die Ultimate Edition für 100 Euro vorbestellt, diese dominiert laut Strauss Zelnick gerade die Version für 80 Euro.

Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Der Chef von Take-Two weiß auch, dass man im Moment vor allem die „Fans“ anspricht und normale Nutzer das Spiel einfach im Herbst kaufen werden. Warten soll sich in diesem Jahr aber noch nicht lohnen.

Rockstar plant vor Weihnachten definitiv keinen Rabatt für GTA 6, man möchte den Preis für das Spiel so lange wie möglich konstant halten, so Strauss Zelnick. Wobei ich die Box mit Code auch schon in Deals gesehen habe und davon ausgehe, dass einige Shops vor Weihnachten mit einem kleinen Rabatt die Kunden anlocken wollen.

Gta 6 Jason Duval
Gaming · 10. August 2026

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