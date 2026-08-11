Tesla will „sehr bald“ ein neues Elektroauto zeigen

Da ist sie wieder, die Ankündigung für die Ankündigung des neuen Tesla Roadster, auf die man sich seit bald 10 Jahren verlassen kann. Gezeigt wurde das Auto nach der ersten Preview von 2017 zwar nie, aber es wurde immer wieder versprochen.

Letzter Stand? Eigentlich wollte Tesla den neuen Roadster im Mai zeigen. Nun, wir haben August und nicht nur das Frühjahr verstrich, auch der Sommer neigt sich dem Ende. Aber jetzt wird es laut Franz von Holzhausen „sehr bald“ soweit sein.

Bei einem Besuch in Jay Leno’s Garage wurde der Designchef von Tesla gefragt und betonte mehrmals, dass der Roadster 2.0 „sehr bald“ kommt. Doch auch auf Nachfrage ging dieser nicht ins Detail und „bald“ ist eben ein sehr flexibler Begriff.

Der Tesla Roadster ist komplett egal

Der Tesla Roadster ist nicht wichtig für das Unternehmen, man hat ja sogar das alte Flaggschiff eingestellt. Tesla fokussiert sich auf den Massenmarkt und vor allem autonomes Fahren. Aber man verspricht eben (oft mehrmals im Jahr), dass der neue Roadster noch kommt und spricht immer wieder von einem kurzen Zeitraum.

Es wäre jedenfalls spannend zu sehen, was der alte Marktführer für Elektroautos (man wurde 2025 von BYD abgelöst) liefern kann, wenn man alles gibt. Ob wir aber irgendwann wirklich eine Serienversion des Tesla Roadster 2.0 auf den Straßen sehen werden? Daran zweifeln viele und ich bin mir da auch nicht mehr so sicher.

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