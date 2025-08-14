Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay

News

Amazon hat das Kindle-Lineup in diesem Jahr erstmals mit einem Farbdisplay ausgebaut und das erste Modell vor wenigen Tagen mit zwei neuen Versionen erweitert. Doch es scheint auch noch ein ganz neuer Kindle geplant zu sein.

Ein Reddit-Nutzer hat einen Beitrag geteilt, in dem ein möglicher Kindle Petit Color zu sehen ist, wobei der Name laut Quelle noch nicht final sei. Das Farbdisplay sei wohl etwas besser, der Kindle selbst ordnet sich aber unter dem Colorsoft ein.

Bisher ist unklar, wann (oder ob) Amazon diesen neuen Kindle zeigt und auf den Markt bringt, aber eigentlich wäre das Weihnachtsgeschäft die beste Option. Oder die Urlaubssaison bei E-Readern, diese neigt sich allerdings auch dem Ende zu.

