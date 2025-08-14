Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit

Wearables

Apple arbeitet an neuen Uhren für 2025 und 2026 und Aaron Perris hat im Code von Apple geschaut und die neuen Modelle bereits mit den Codenamen entdeckt.

Neben den Codenamen, die uns die möglichen Modelle für 2025 und 2026 zeigen, gibt es auch den Hinweis, dass der Apple S11 kein komplett neuer Chip sein wird. Das S11 SiP ist neu, den „neuen“ Chip kennen wir aber schon von 2023 und 2024.

Heißt? Apple aktualisiert das sogenannte „System in Package“, aber nicht den Chip selbst. Bei der Performance und Effizienz dürfte sich in diesem Jahr also nicht viel ändern. Doch welche Modelle kommen 2025? Laut Quelle deuten sich diese an:

  • Apple Watch Series 11 WLAN (N227)
  • Apple Watch Series 11 LTE (N228)
  • Apple Watch Ultra 3 (N230)
  • Apple Watch SE 3 WLAN (N243)
  • Apple Watch SE 3 LTE (N244)

Doch die Quelle hat noch mehr gefunden, denn es gibt auch schon die möglichen Codenamen für 2026. Interessant ist dabei, dass wir wohl doch eine Apple Watch Ultra 4 sehen werden, eine ältere Quelle sprach davon, dass diese nicht kommt.

  • Apple Watch Series 12 WLAN (N237)
  • Apple Watch Series 12 LTE (N238)
  • Apple Watch Ultra 4 (N240)
