Amazon Prime Day 2026 für Juni bestätigt

Amazon kündigt den nächsten „Prime Day“ für Juni 2026 an. Das exklusive Shopping-Event richtet sich an zahlende Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und vielen weiteren Ländern.

Der Amazon Prime Day 2026 findet früher statt, im Juni statt wie bisher im Juli. Genaue Informationen zu den Angeboten werden erst kurz vor dem Event bekannt gegeben. Im Fokus stehen Produkte aus verschiedenen Kategorien wie Elektronik, Mode, Haushaltswaren und Kosmetik. Gekauft wird online, inklusive kostenloser Lieferung im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft.

Der Prime Day 2026 findet im Juni in Österreich, Belgien, Kanada, Kolumbien, Ägypten, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Luxemburg, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Singapur, Spanien, Schweden, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten statt. Prime-Mitglieder in Australien, Brasilien, Indien und Japan können die Prime-Day-Angebote später im Sommer nutzen.

Weitere Details zu konkreten Angeboten und dem genauen Termin des Amazon Prime Day 2026 sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Trotz der Werberhetorik bleibt festzuhalten, dass es sich beim Prime Day in erster Linie um eine groß angelegte Verkaufsveranstaltung mit strategischem Fokus auf Kundenbindung und Umsatzsteigerung handelt.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

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