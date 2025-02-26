Amazon Prime Video 2025: Viele neue Serien und Filme im März
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (März 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im März 2025 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die März-Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- DAS RAD DER ZEIT | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3 – Exklusiv verfügbar ab: 13. März 2025
- THE 50 | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar ab: 24. März 2025
- HOLLAND | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar ab: 27. März 2025
Serien
- Paradisstadt | Exclusive | Staffel 1
ab 7. März 2025
- Das Rad der Zeit | Orginial | Staffel 3
ab 13. März 2025
- THE 50 | Orginial | Staffel 2
ab 24. März 2025
- Bosch: Legacy | Original | Staffel 3
ab 27. März 2025
- Twisted Metal | Exclusive | Staffel 2
ab 31. März 2025
Filme
- Cuckoo | Exclusive
ab 1. März 2025
- Venom: Let There Be Carnage
ab 1. März 2025 Movie Sony
- Thomas Müller – Einer wie keiner | Original
ab 4. März 2025
- Godzilla II: King Of The Monsters
ab 4. März 2025 Movie Warner
- Horizon: An American Saga Chapter 1 | Exclusive
ab 5. März 2025
- Prophezeiung… Liebe | Original
ab 6. März 2025
- Inception
ab 8. März 2025
- Doggy Style: Dieser Sommer kommt von hinten | Exclusive
ab 10. März 2025
- Joker
ab 13. März 2025
- Magpie | Exclusive
ab 14. März 2025
- Chief Of Station | Exclusive
ab 16. März 2025 Movie Wildbunch
- My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen | Exclusive
ab 17. März 2025
- Oppenheimer | Exclusive
ab 20. März 2025
- The Bridge | Exclusive
ab 23. März 2025
- Lassie – Ein Neues Abenteuer | Exclusive
ab 24. März 2025
- Justice League
ab 24. März 2025
- Zack Snyder’s Justice League
ab 24. März 2025
- The Fire Inside | Exclusive
ab 24. März 2025
- Holland | Original
ab 27. März 2025
- Kandahar | Exclusive
ab 28. März 2025
- Darkland: The Return | Exclusive
ab 30. März 2025
Kaufen und Leihen
- Sonic the Hedgehog 3
Zum Kaufen: ab 24. Februar 2025
Zum Leihen: ab 17. März 2025
- Better Man – Die Robbie Williams Story
Zum Kaufen: ab 18. März 2025
- Heretic
Zum Kaufen: ab 20. März 2025
Zum Leihen: ab 26. März 2025
- Criminal Squad 2
Zum Kaufen: ab 27. März 2025
Zum Leihen: ab 4. April 2025
- We Live in Time
Zum Kaufen: ab 27. März 2025
Zum Leihen: ab 9. April 2025
