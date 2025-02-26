Unterhaltung

Amazon Prime Video 2025: Viele neue Serien und Filme im März

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (März 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im März 2025 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Die März-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • DAS RAD DER ZEIT | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 3 – Exklusiv verfügbar ab: 13. März 2025
  • THE 50 | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar ab: 24. März 2025
  • HOLLAND | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar ab: 27. März 2025

Serien

  • Paradisstadt | Exclusive | Staffel 1
    ab 7. März 2025
  • Das Rad der Zeit | Orginial | Staffel 3
    ab 13. März 2025
  • THE 50 | Orginial | Staffel 2
    ab 24. März 2025
  • Bosch: Legacy | Original | Staffel 3
    ab 27. März 2025
  • Twisted Metal | Exclusive | Staffel 2
    ab 31. März 2025

Filme

  • Cuckoo | Exclusive
    ab 1. März 2025
  • Venom: Let There Be Carnage
    ab 1. März 2025 Movie Sony
  • Thomas Müller – Einer wie keiner | Original
    ab 4. März 2025
  • Godzilla II: King Of The Monsters
    ab 4. März 2025 Movie Warner
  • Horizon: An American Saga Chapter 1 | Exclusive
    ab 5. März 2025
  • Prophezeiung… Liebe | Original
    ab 6. März 2025
  • Inception
    ab 8. März 2025
  • Doggy Style: Dieser Sommer kommt von hinten | Exclusive
    ab 10. März 2025
  • Joker
    ab 13. März 2025
  • Magpie | Exclusive
    ab 14. März 2025
  • Chief Of Station | Exclusive
    ab 16. März 2025 Movie Wildbunch
  • My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen | Exclusive
    ab 17. März 2025
  • Oppenheimer | Exclusive
    ab 20. März 2025
  • The Bridge | Exclusive
    ab 23. März 2025
  • Lassie – Ein Neues Abenteuer | Exclusive
    ab 24. März 2025
  • Justice League
    ab 24. März 2025
  • Zack Snyder’s Justice League
    ab 24. März 2025
  • The Fire Inside | Exclusive
    ab 24. März 2025
  • Holland | Original
    ab 27. März 2025
  • Kandahar | Exclusive
    ab 28. März 2025
  • Darkland: The Return | Exclusive
    ab 30. März 2025

Kaufen und Leihen

  • Sonic the Hedgehog 3
    Zum Kaufen: ab 24. Februar 2025
    Zum Leihen: ab 17. März  2025
  • Better Man – Die Robbie Williams Story
    Zum Kaufen: ab 18. März 2025
  • Heretic
    Zum Kaufen: ab 20. März 2025
    Zum Leihen: ab 26. März  2025
  • Criminal Squad 2
    Zum Kaufen: ab 27. März 2025
    Zum Leihen: ab 4. April  2025
  • We Live in Time
    Zum Kaufen: ab 27. März 2025
    Zum Leihen: ab 9. April 2025

