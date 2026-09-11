Amazon Prime Video: Neue Werbung soll zum Kauf animieren

Amazon will mit Prime Video mehr Geld verdienen und hat dafür nicht nur Werbung zwischen den Inhalten eingeführt und verlangt Geld vom Prime-Nutzern, wenn sie eine bessere Qualität wollen, in den USA geht man jetzt noch einen Schritt weiter.

Ihr kennt sicher die X-Ray-Funktion bei Amazon Prime Video, dort sieht man die Schauspieler, die gerade in einer Szene gezeigt werden, oder die Musik, die gerade im Hintergrund läuft. Bald könnt ihr auch die Produkte sehen, die man hier sieht.

Wenn ihr euch also nicht nur fragt, wer das in der Szene ist oder welches Lied da gerade läuft, sondern wo ihr das gezeigte Buch oder die Trinkflasche kaufen könnt, dann ist Amazon euer Freund und will euch das im hauseigenen Shop anbieten.

Diese Neuerung baut auf „Shop the Scene“ auf, einer älteren Funktion, bei der man beim Schauen einer Serie oder eines Films in der Amazon-App live nach Produkten schauen kann. Gibt es bisher allerdings auch noch nicht bei uns in Deutschland.

Die Vision ist aber klar, denn Amazon nutzt seine KI (Amazon Lens) zum Scannen der Inhalte, die man dann im besten Fall an die Nutzer verkaufen kann. Und das ist sicher nur der Anfang, denn Amazon wird diesen Bereich immer weiter ausbauen.

In dieser Form wäre mir das relativ egal, denn ich habe zwar schon X-Ray genutzt, aber ganz selten. Solange man aber aktiv nach den Produkten „suchen“ muss, ist das okay. Ich befürchte nur, dass Amazon diese irgendwann live beim Schauen in der App vorschlagen wird. Quasi ein „Hey, kauf doch dieses Shirt von Person XY“.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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