Ein paar persönliche Worte zur Apple Watch Series 12

Apple hat die Farben bei der neuen Apple Watch Series 12 mal wieder komplett überarbeitet und bei der normalen Version eine wirklich gute Auswahl parat. Vor allem das matte Schwarz ist sehr schön, aber auch Bronze gefällt mir bisher gut.

Aber es gibt noch mehr, denn Keramik ist zurück, mit einer hellen Version und auch wieder dunklen Version (was es seit der Series 3 nicht mehr gab). Aber nicht Grau oder Schwarz, sondern Blau, was ich auf den ersten Bildern nicht so schön fand.

Dafür gibt es bei Titan ein großes Downgrade in diesem Jahr, denn Schiefer wurde komplett als dritte Option gestrichen, das ist aktuell meine Wahl bei der Uhr, und das neue Brillantgold ist gar nicht mein Ding – war Gold aber ehrlich gesagt nie.

Ohne Schiefer habe ich aber auch ein kleines Problem, denn ich habe mir erst das Gliederarmband in Schiefer gegönnt und bin damit wirklich zufrieden. Die Series 12 ist besser als gedacht, mit Siri AI, sofern es zu uns kommt (wovon ich aber 2027 doch ausgehe), würde ich das Upgrade von meiner Series 10 sogar machen.

Die Frage ist nur, welche Farben man jetzt wählt, denn das Ende von Schiefer ist ein unerwarteter Rückschritt. Und Aluminium? Wäre eine Option, aber dann Schwarz und nicht Bronze, das neue Milanaise Armband hat Apple aber nicht in Schwarz.

Es ist mal wieder eine seltsame Mischung an Farben bei Apple, irgendwie gibt es da seit Jahren keine klare Linie bei der Apple Watch. Ja, die Bänder passen, physisch, aber optisch fehlt der Apple Watch eine klare Linie. Und dann wäre da noch was.

Wieso ist der Rand um das Display bei einem Nachfolger bitte dicker geworden? Ich dachte sogar, dass der immer dünner wird, aber auch auf den ersten Bildern und Videos wirkt das fast so. Fände ich aber schon eine sehr seltsame Entscheidung.

Schwierige Sache in diesem Jahr, eigentlich dachte ich, dass sich die Series 12 nicht lohnen wird, weil ja bald ein großes Upgrade kommt, aber sie ist besser als gedacht und bringt Neuerungen, die ich möchte. Muss man sich vielleicht auch mal „in echt“ anschauen, bis dahin bleibt das für mich aber die schönste Apple Watch:

Ein Luxusproblem, weiß ich, aber ich finde solche Gedanken nach einem Event ja immer ganz interessant. Immerhin gibt es aber das neue Watchface (Siri Modular), welches sich im Vorfeld andeutete und genau so aussieht, wie ich erhofft habe. Wer weiß, vielleicht reicht mir das aus und ich warte auf das große Watch-Upgrade.

Also, nach vielen Jahren endlich mal wieder ein Upgrade, was mich technisch reizt, was genau die Neuerungen bringt, die ich bisher kritisiert habe, und was ich sogar gerne nutzen würde. Wäre da nicht die Sache mit der Auswahl an Farben und den Bändern. Mit Schiefer als Option wäre die Series 12 für mich eine klare Sache.

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