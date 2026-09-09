Handel

Amazon startet großen E-Lkw-Ausbau in Deutschland

René Hesse
Von
Bild: Mercedes-Benz / Dirk Weyhenmeyer

Amazon bringt bis Ende 2026 mehr als 50 Mercedes-Benz eActros 600 auf deutsche Straßen.

Mercedes-Benz Trucks hat die ersten 27 batterieelektrischen eActros 600 an Amazon übergeben. Die Fahrzeuge gehören zu einer Bestellung über mehr als 200 Exemplare, die Amazon Anfang 2025 aufgegeben hatte. Der Großteil davon soll im Vereinigten Königreich eingesetzt werden.

Die Elektro-Lkw übernehmen Transporte zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten. Amazon installiert dafür nach eigenen Angaben hunderte Lkw-Ladestationen an europäischen Standorten.

Mercedes-Benz eActros 600 mit 500 Kilometern Reichweite

Bild: Mercedes-Benz / Dirk Weyhenmeyer

Die wichtigsten Daten des neuen Amazon-Lkw im Überblick:

  • 621 kWh installierte Batteriekapazität
  • rund 500 Kilometer Reichweite
  • drei Batteriepakete mit jeweils 207 kWh
  • bis zu 44 Tonnen Gesamtzuggewicht
  • etwa 22 Tonnen Nutzlast mit Standardauflieger

Die LFP-Batterien erlauben laut Mercedes-Benz eine Nutzung von mehr als 95 Prozent der installierten Kapazität. An einer 400-kW-Ladesäule soll der Akku unter definierten Bedingungen in etwas mehr als einer Stunde von 20 auf 80 Prozent geladen werden können.

Amazon investiert nach eigenen Angaben mehr als 1 Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines europäischen Transportnetzwerks. Mehr als 400 Millionen Euro davon entfallen auf Deutschland.

Ich halte den Schritt vor allem wegen der Stückzahl für relevant. Mehr als 50 schwere E-Lkw in einem realen Logistiknetz sind kein Pilotprojekt mehr. Entscheidend wird nun sein, wie zuverlässig Reichweite, Ladezeiten und Betriebskosten im täglichen Fernverkehr ausfallen.

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